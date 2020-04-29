Ср, 29.04.2020
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TV3: c введением режима ЧС в Латвии вырос спрос на средства самообороны

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ФОТО: Bernadett Szabo / Reuters

В Латвии вырос спрос на средства самообороны. Торговцы оружием говорят, что с момента введения в Латвии режима ЧС покупателей стало больше, сообщает программа телеканала TV3 900 sekundes. 

По мнению экспертов, среди причин может быть желание людей обезопасить себя и своих близких. Однако жителям стоит учитывать, что в скором времени в закон об обороте оружия внесут изменения, которые разделят газовые пистолеты на две категории. 

В Латвии весьма популярны газовые пистолеты - они очень похожи на боевые и предусмотрены для самообороны. Продавец магазина Gards Эдгар Звея говорит, что покупателей можно разделить на две группы. 

"Одни - очень напуганные. Думают, что будут нападения, бандиты придут и ограбят. Вторые - у них просто много свободного времени", - поделился своими наблюдениями Эдгар. По его словам, покупатели интересуются и газовыми баллончиками, и пневматическим оружием.

Разумеется, газовыми пистолетами тоже интересуются - правда, полки с этим видом оружия опустели.

Как отмечают в Госполиции, уже на следующей неделе Кабинет министров примет решение о разделении газовых пистолетов на две категории. Автор изменений  -  Европейская Комиссия, и новые правила будут действовать на всей территории Евросоюза. 

  • Категория B - газовые пистолеты, которые можно переделать в огнестрельные.
  • Категория E - газовые пистолеты, которые невозможно переделать в огнестрельные .

"У нас каждый год примерно 20 случаев, когда криминалисты обнаруживают газовые пистолеты, которые переделаны и стреляют боевыми патронами",  - рассказал представитель Госполиции Андрис Мелкерс.

По его словам, газовые пистолеты очень просто переделать в боевые, поэтому новые правила обяжут владельцев газовых пистолетов категории Е до 2023 года решить, что с ними делать - оформить специальное разрешение или избавиться от него. 

Пистолеты, которые невозможно переделать в боевые, продавать будут и дальше в обычном порядке. 

Видео: сюжет 900 sekundes 

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