TV3: c введением режима ЧС в Латвии вырос спрос на средства самообороны

По мнению экспертов, среди причин может быть желание людей обезопасить себя и своих близких. Однако жителям стоит учитывать, что в скором времени в закон об обороте оружия внесут изменения, которые разделят газовые пистолеты на две категории.

В Латвии весьма популярны газовые пистолеты - они очень похожи на боевые и предусмотрены для самообороны. Продавец магазина Gards Эдгар Звея говорит, что покупателей можно разделить на две группы.

"Одни - очень напуганные. Думают, что будут нападения, бандиты придут и ограбят. Вторые - у них просто много свободного времени", - поделился своими наблюдениями Эдгар. По его словам, покупатели интересуются и газовыми баллончиками, и пневматическим оружием.

Разумеется, газовыми пистолетами тоже интересуются - правда, полки с этим видом оружия опустели.

Как отмечают в Госполиции, уже на следующей неделе Кабинет министров примет решение о разделении газовых пистолетов на две категории. Автор изменений - Европейская Комиссия, и новые правила будут действовать на всей территории Евросоюза.

Категория B - газовые пистолеты, которые можно переделать в огнестрельные.

Категория E - газовые пистолеты, которые невозможно переделать в огнестрельные .

"У нас каждый год примерно 20 случаев, когда криминалисты обнаруживают газовые пистолеты, которые переделаны и стреляют боевыми патронами", - рассказал представитель Госполиции Андрис Мелкерс.

По его словам, газовые пистолеты очень просто переделать в боевые, поэтому новые правила обяжут владельцев газовых пистолетов категории Е до 2023 года решить, что с ними делать - оформить специальное разрешение или избавиться от него.

Пистолеты, которые невозможно переделать в боевые, продавать будут и дальше в обычном порядке.

Видео: сюжет 900 sekundes