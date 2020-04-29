Коронавирус и иммунитет: можно ли заболеть Covid-19 повторно?

"Вопрос не в том, вырабатывается ли у вас иммунитет, а в том, как долго он сохраняется, - поясняет профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. - И почти наверняка он не сохранится на всю жизнь".

"Исходя из опыта изучения антител при SARS, иммунитет сохранится на год-два, однако наверняка мы этого пока не знаем", - добавляет профессор Хантер.

Впрочем, если даже у вас нет полного иммунитета, есть вероятность, что повторное заболевание уже не будет таким тяжелым.

Известны ли случаи повторного заражения?

Есть данные о людях, которые, судя по всему, перенесли сразу несколько коронавирусных инфекций за короткий промежуток времени.

Некоторые полагают, что эти люди по-настоящему дважды заражались коронавирусом. Другие же склоняются к мысли, что заражение происходило один раз, но вирус оставался в организме в скрытой форме, чтобы потом реактивироваться.

Однако большинство ученых сходится во мнении, что все дело в анализах: просто пациентам неверно сообщают о том, что у вируса у них нет.

Никого из людей не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет, но паре макак-резусов повезло меньше.

Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а три недели спустя - повторно. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из двух мартышек после повторного заражения с таким коротким интервалом симптомов заболевания не проявила.

Если у меня есть антитела, значит есть и иммунитет?

Это еще не гарантия, и именно поэтому ВОЗ так переживает по поводу стран, которые ввели так называемые иммунные паспорта для снятия карантина.

По замыслу этого нововведения, тем у кого при тестировании были выявлены антитела к Covid-19, можно было позволить безопасно выходить на работу. Это особенно пригодилось бы в случае с работниками домов престарелых и персоналом больниц, которые постоянно контактируют с людьми с высоким риском заболеть в тяжелой форме.

Однако хотя почти у каждого человека в крови имеются антитела, не все они одинаковы. Для этого нужны нейтрализующие антитела, которые прикрепляются к коронавирусу и мешают ему заражать новые клетки.

Но обследование 175 выздоровевших пациентов в Китае показало, что у 30% из них уровень таких нейтрализующих антител был крайне низким.

Вот почему, как утверждает ВОЗ, чрезвычайно важным фактором выздоровления может также выступать и иммунитет на клеточном уровне".

Еще один немаловажный момент заключается в том, что даже если вы находитесь под защитой собственных антител, это еще не значит, что вы не можете быть носителем вируса и представлять таким образом опасность для других.

Почему иммунитет играет столь важную роль?

Это вопрос вашего здоровья и того, сможете ли вы заболеть Covid-19 повторно, и как часто это будет происходить.

От иммунитета зависит и смертоносность этого заболевания. Если у людей будет появляться хотя бы частичная иммунная защита, болезнь будет не столь опасной.

Понимание принципов работы иммунитета поможет лучше решать вопрос со снятием карантинных мер, так как медики будут лучше представлять, кому не грозит заражение и кто не станет разносчиком инфекции.

Если выработать долгосрочный иммунитет к вирусу окажется трудно, то и разработать вакцину от него будет нелегко. Или же вакцина окажется иной: скажем, применять ее потребуется не один раз на всю жизнь, а каждый год, как в случае с гриппом.

Да и сама продолжительность действия иммунитета вне зависимости от того, выработался ли он при настоящем заболевании или вакцинации, даст нам понять, сможем ли мы сдержать распространение данного вируса.