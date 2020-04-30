Воспоминания времен "испанки": Вокруг умирали люди, но все продолжали вести обычную жизнь

Вайнбрехт и её 38-летняя дочь Эмми Паттерсон опубликовали записи, поскольку подумали, что во времена пандемии Covid-19 людям было бы полезно узнать о том, как в начале XX века люди переживали испанку.

Бабуля Кокс, как её ласково прозвали внуки и правнуки, вела дневник с 1899 по 1964 год. Она писала о своём быте, о воспитании детей и тяжелой работе на ферме. Однако есть записи, которые свидетельствуют о том, что в мире была страшнейшая в истории эпидемия, от которой погибли люди.

В одной из записей женщина написала о дне, когда она пекла хлеб, сахарные пирожные и собирала манго. Затем она с детьми пошла вечером в город, чтобы получить еще лекарств от гриппа. Заканчивается запись о дне тем, что Кокс рассказывает, как от испанского гриппа умерла знакомая — 14-летняя Мари. А в следующем месяце женщина пишет имена других знакомых, умерших от гриппа.

Отмечается, женщина всё время писала и о простых буднях: как люди ездили в город, работали, женились и прочее.

Правнучка бабули Кокс Эмми Паттерсон подчеркнула, что "люди не сдавались". Бабуля даже в худшие времена не опускала руки.

"В то время как из-за пандемии [коронавируса] закрываются школы и предприятия и все это воспринимается как новая реальность, у многих семей до сих пор остались шрамы от пандемии испанского гриппа 1918 года [когда не предпринималось вообще ничего]", — приводит слова Паттерсон Esquire.

Пандемия испанского гриппа была одной из самых масштабных эпидемией в истории человечества. В течение двух лет в мире переболели около 550 миллионов человек, из которых около 50 миллионов - скончались.

Напомним, что до изобретения вакцины, самоизоляция - единственная эффективная мера против коронавируса Covid-19.