Секстинг: все, что вы хотели спросить, но стеснялись

Вам просто необходимо донести эту радость до единственного человека, кому это будет интересно. Ваш палец уже завис над клавиатурой...

Или так: ничего подобного у вас прошлой ночью не было, вам просто хочется повысить градус отношений с неким имеющимся объектом вашего внимания. Но как начать? С чего?

Ваш палец уже завис над эмодзи баклажана или другой сельскохозяйственной культуры, которая, как вам кажется, напоминает ваш орган страсти, но вы не уверены, что писать дальше. Баклажан плюс персик равняется?.. Вы прерываете свой секстинг (термин образовался в результате комбинации слов "секс" и "текстинг"), не начав его толком.

Возможно, это и правильно, поскольку секстинг - то есть послание, содержащее текст или фото сексуального характера - дело серьезное. И я даже не говорю о подсудной составляющей - само собой разумеется, что делать это можно только с теми, кто достиг совершеннолетнего возраста и с кем у вас уже имеется если не сексуальный контакт, то хотя бы взаимное понимание того, что это желательно и возможно.

Надо отдавать себе отчет и в том, что даже если у вас серьезные отношения с кем-то, есть довольно большая вероятность (более 20%, по данным, полученным Институтом имени Кинси при Университете штата Индиана) того, что ваш секстинг может "утечь" в сеть или попасть не тому, кому предназначался.

Именно так и случилось недавно с главой американского интернет-гиганта Amazon Джеффом Безосом, отославшим своей возлюбленной амурную текстовочку.

Над словесным экстазом одного из самых богатых людей Америки стали потешаться все кому не лень, от крупных газет до соцсетей, особенно над первой фразой послания, "I love you, alive girl". Я лично в ней не вижу ничего особенного.

Но вот New York Post не преминула отметить, что, будучи владельцем Washington Post и имея в распоряжении целый журналистский штат, он не сумел выдумать ничего лучше, чем "люблю тебя, живая девочка".

Один пользователь в "Твиттере" поёрничал на предмет того, что "женщины обожают получить текст сексуального содержания, заставляющий их задуматься: а не некрофил ли их возлюбленный?"

Такое впечатление, саркастически заметил другой пользователь "Твиттера", что Безос просто попросил голосового помощника Amazon Alexa послать его возлюбленной что-нибудь пикантное.

Проблема с эротическими смсками, помимо общего неудобства (а иногда и разбитых семей), еще и в том, что если любые другие цитаты, вырванные из контекста, порой совершенно теряют смысл или приобретают новый, зачастую противоположный тому, который изначально задумывался пишущим, то послания эротического характера трудно интерпретировать двояко, даже если они полны двусмысленностей. Я бы даже сказала, особенно если они полны двусмысленностей.

ФОТО: Getty Images

Вся сила в слове?