Секс-откровения подруг на карантине: факапы в постели, домашняя Камасутра и бытовуха

Новая заставка, формат видеосвязи, домашняя обстановка, удобная одежда, бьюти-процедуры в процессе беседы… И при этом они все те же - искренние, не стесняющиеся выражать свои мысли и чувства и называющие все вещи своими именами...

Не удивительно, что публика с нетерпением ждала следующего совместного эфира подруг, находящихся на самоизоляции. И не зря. У них опять все круто получилось!

Старикова демонстративно открыла бутылку пива, и понеслось...

Карина тут же спросила:

- А ты мне расскажи, пожалуйста, вот как ты "бухаешь пивас", и у тебя харю не разносит?..

- Это моя основная диета вообще на все случаи.

- Ты, видимо, не гедонист. Я вот очень люблю поесть, и мне это приносит удовольствие. А что тебе приносит удовольствие?

- Ммм, пиво... Мне кажется, что это называется не гедонизм, а алкоголизм, - посмеялась Татьяна.

Беседу подруг об "-измах" в другое русло перевела Мингалимова, которая призналась, что сегодня не пьет, поскольку у нее первый день месячных:

- Поэтому я сегодня пью спазмалгон. Ем какие-то сладкие подушечки - отобрала у племянников. Я перед месячными за три дня начинаю адски заниматься спортом - мне хочется постоянно приседать, качать пресс, отжиматься, бегать, прыгать…

Татьяна Мингалимова ФОТО: скриншот видео

Карина же призналась, что ей в это время безумно грустно, плохо, хочется побыть одной, ходить по улицам, слушать грустную музыку и плакать...

- А чем тогда день перед месячными отличается от обычного дня?

- Мой эмоциональный фон стабилизировался, поэтому я начала понимать, что такое ПМС. Раньше это была просто вся моя жизнь.

Что делать, если бытовуха убивает отношения?

- ...Девочки, я такой жесткий пост прочитала у Никоновой, я так ржала… Там был у нее пост про то, что девушка наелась тако, напилась пиваса, а потом пернула чуваку в нос, когда он делал кунилингус, - рассказала Карина.

- Блин, это мой самый большой страх - один из топ-страхов в сексе, если честно… Ужас-ужас! - призналась Ксюша и добавила, что

во время секса у нее такого еще не было, но вот на днях она занималась пилатесом, и вот во время одного из упражнений "тот самый замечательный выпук" у нее как раз произошел.

Ее молодой человек в это время был рядом и смотрел телевизор. "И я просто понимаю, что этот звук был очень слышен, поворачиваюсь на своего парня, и он так жестко ржет и говорит: "Ну вообще я думал, что это произойдет гораздо раньше". Это было смешно".

В продолжение темы Карина вспомнила и свою личную историю на тему факапа: