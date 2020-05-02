Секс-откровения подруг на карантине: факапы в постели, домашняя Камасутра и бытовуха

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Карантинная версия программы "Нежный редактор", вышедшая в начале апреля на YouTube, как уже сообщал RUS.TVNET, произвела настоящий фурор. Татьяне Мингалимовой, ее подругам Ксюше Дукалис и Карине Истоминой, а также не так давно присоединившейся к ним новой соведущей Тане Стариковой вновь удалось завоевать симпатии фолловеров после череды неудачных выпусков до вспышки коронавируса.
Новая заставка, формат видеосвязи, домашняя обстановка, удобная одежда, бьюти-процедуры в процессе беседы… И при этом они все те же - искренние, не стесняющиеся выражать свои мысли и чувства и называющие все вещи своими именами...
Не удивительно, что публика с нетерпением ждала следующего совместного эфира подруг, находящихся на самоизоляции. И не зря. У них опять все круто получилось!
Старикова демонстративно открыла бутылку пива, и понеслось...
Карина тут же спросила:
- А ты мне расскажи, пожалуйста, вот как ты "бухаешь пивас", и у тебя харю не разносит?..
- Это моя основная диета вообще на все случаи.
- Ты, видимо, не гедонист. Я вот очень люблю поесть, и мне это приносит удовольствие. А что тебе приносит удовольствие?
- Ммм, пиво... Мне кажется, что это называется не гедонизм, а алкоголизм, - посмеялась Татьяна.
Беседу подруг об "-измах" в другое русло перевела Мингалимова, которая призналась, что сегодня не пьет, поскольку у нее первый день месячных:
- Поэтому я сегодня пью спазмалгон. Ем какие-то сладкие подушечки - отобрала у племянников. Я перед месячными за три дня начинаю адски заниматься спортом - мне хочется постоянно приседать, качать пресс, отжиматься, бегать, прыгать…
Карина же призналась, что ей в это время безумно грустно, плохо, хочется побыть одной, ходить по улицам, слушать грустную музыку и плакать...
- А чем тогда день перед месячными отличается от обычного дня?
- Мой эмоциональный фон стабилизировался, поэтому я начала понимать, что такое ПМС. Раньше это была просто вся моя жизнь.
Что делать, если бытовуха убивает отношения?
- ...Девочки, я такой жесткий пост прочитала у Никоновой, я так ржала… Там был у нее пост про то, что девушка наелась тако, напилась пиваса, а потом пернула чуваку в нос, когда он делал кунилингус, - рассказала Карина.
- Блин, это мой самый большой страх - один из топ-страхов в сексе, если честно… Ужас-ужас! - призналась Ксюша и добавила, что
во время секса у нее такого еще не было, но вот на днях она занималась пилатесом, и вот во время одного из упражнений "тот самый замечательный выпук" у нее как раз произошел.
Ее молодой человек в это время был рядом и смотрел телевизор. "И я просто понимаю, что этот звук был очень слышен, поворачиваюсь на своего парня, и он так жестко ржет и говорит: "Ну вообще я думал, что это произойдет гораздо раньше". Это было смешно".
В продолжение темы Карина вспомнила и свою личную историю на тему факапа:
- Мы были на Бали. Я очень покраснела в тот момент... Я пукнула во время оргазма, а Леша сказал: "По крайней мере я точно знаю, что ты не имитировала". Но чувствовала я себя, конечно, прям бл… - вот это кошмар!
"Симулянткам на заметку. Если что, девочки, добавьте этот штришок в свою игру", - посоветовали всем ведущие.
Домашняя Камасутра
По просьбе подруг Ксюша показала Камасутру в виде карточек, которую она откуда-то привезла. Взяв водну из них, девушка пояснила, что там написано:
- Тут описано, как ее (позу. - Прим. ред.) сделать и почему она классная для парней, а почему - для девушек. И уточнение: если вас Господь, например, очень одарил, то это хорошая для вас поза,
а вот если у вас не очень большое "богатство", то эта поза для вас, потому что в ней ваше "богатство" будет казаться более, скажем так, объемным.
После этого подруги даже погадали на Ксюшиной Камасутре.
"Любимая поза в сексе, и какая поза помогает тебе получить оргазм?" - с таким вопросом Татьяна Мангалиева обратилась к Карине
- Мне сверху легче всего. И еще удобнее - когда мужчина именно сидит. Получается угол, и как раз половой член трется о стенку влагалища. И это сработало, но еще по юности - лет в 18, и "раз в тысячу лет" могло сработать. Но знаете, как я не люблю? Вот, например, догги-стайл… У меня болит почему-то где-то в желудке, точнее - внизу живота, мне неприятно, прям очень не нравится…
Каринуу поддержала Таня Старикова: "Честно говоря,
я не особо слышала, чтобы кто-то из женского пола говорил, что это такая кайфовая поза. (…) И не понятно, почему это самая распространенная визуализация секса".
А Ксюша наглядно показала, как надо при этом стоять, "чтобы было нормально".
Как принимать недостатки человека, когда замечаешь в нем какую-то негативную черту и это начинает реально бесить?
- Один из моих бывших чуваков знаете, что делал? Отвратительная вещь, но мне очень хочется об этом рассказать.
Он брал свои "мудя" (да-да, это то, что между ног. - Прим. ред.) , трогал их, там что-то шерудил, чесал, потом сворачивал волосы в такие маленькие косички, потом отрывал волосы и нюхал их.
Бл…, меня это так раздражало, что блевануть хотелось", - поделилась своим опытом Карина, вызвав у подруг такую же реакцию уже одним своим рассказом. Впрочем, некоторое замешательство собеседниц вскоре сменилось на дружный смех, и они продолжили свои откровения.
Честно говоря, пересказывать весь онлайн-разговор подруг нам не хочется, потому что весь смак, на наш взгляд, в том, как они сами обо всем говорят, с какими эмоциями - их надо видеть и слышать.
Смотрите полностью новый выпуск карантинной версии программы "Нежный редактор":
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