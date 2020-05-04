Covid-19 в Латвии: за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 65 464 анализа, Covid-19 подтвержден у 896 человек. 348 человек уже выздоровели, а 16 - скончались.

В течение последних суток госпитализированы двое пациентов с Covid-19. Сейчас в стационарах проходят лечение 34 человека, у 30 - заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 98 человек, переболевших Covid-19.

Как сообщалось, на следующей неделе правительство планирует начать пересмотр установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, если на этих выходных уменьшится число новых случаев заражения Covid-19, на следующей неделе правительство может начать дискуссию о смягчении принципа "2x2".

Принцип "2x2" предусматривает, что с целью ограничения распространения Covid-19 разрешены собрания не более двух человек, не являющихся членами одной семьи, а в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию два метра.