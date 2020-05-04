Covid-19 констатирован у клиентов отделения деменции пансионата "Гайльэзерс"

Эти семь случаев выявлены в ходе планового тестирования клиентов и сотрудников пансионата "Гайльэзерс". Тестирование в социальном учреждении началось после того, как 29 апреля у одного из его клиентов был обнаружен Covid-19.

Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате рассказала, что на данный момент известно о 14 заболевших клиентах центра социальной опеки. Они изолированы в отдельном отделении, которое предусмотрено специально для таких случаев.

Заболевшие - клиенты практически закрытого отделения деменции, большая часть из них - лежачие.

Именно поэтому их заражение вызвало удивление эпидемиологов. У работников центра Covid-19 не констатирован.

У всех пациентов заболевание проходит без симптомов. На данный момент госпитализирован лишь один клиент центра социальной опеки, однако Covid-19 не является причиной госпитализации.

Директор Департамента благосостояния подчеркнула, что все центры социальной опеки уже несколько месяцев соблюдают строгий карантин, установлены новые правила передачи посылок для жильцов центра. Посылки клиентам центра не отдаются сразу после их получения, упаковка дезинфицируется.

"Конечно, есть огромный интерес со стороны близких. Но я могу подтвердить, что произошедшее не связано с нарушением режима", - прокомментировала Кондрате, добавив, что часто ограничения не устраивают ни клиентов, ни их близких.

Она рассказывает о случаях, когда клиентам через забор перебрасывают алкогольные напитки.

В пансионате находится около 240 клиентов. С Covid-позитивными клиентами работают те сотрудники, которые добровольно на это согласились. "Мы не можем никого заставить", - добавила Директор Департамента благосостояния Рижской думы, отметив, что за работу с такими жителями центра социальной опеки сотрудники получают доплаты.