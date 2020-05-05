Пока снова в тренде: идеи для французского маникюра

Чёрно-белый

Чёрно-белый маникюр, отдаленно похожий на шахматную доску, будет выглядеть интереснее привычного френча. Если хочется более ярких красок, то замените чёрный на любой другой цвет.

Неон

Такой маникюр - лучшее решение для весенне-летнего сезона, к тому же он не будет смотреться слишком вызывающе.

Радуга

Не можете определиться с цветом? Используйте сразу несколько оттенков! Сочетать можно как с цветной базой, так и с классической прозрачной.

Пастель

Это то, что нужно, если вы хотите естественные и ухоженные ногти.

Блёстки

Выберите один блестящий оттенок — такой маникюр будет смотреться изящно и создаст настроение праздника.

Классика с дополнением

Если вы не хотите экспериментировать, но хочется чего-то нового, то маникюр можно разнообразить полукругом у основания ногтя.