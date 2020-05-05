Вт, 5.05.2020
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Пока снова в тренде: идеи для французского маникюра

ФОТО: instagram.com/cassmariebeauty/

С приходом нового десятилетия, как обычно, все забытые тренды вновь становятся популярны. Не обошло это и тенденцию 2000-х — французский маникюр. Но в 2020-м не без изменений!

Чёрно-белый

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чёрно-белый маникюр, отдаленно похожий на шахматную доску, будет выглядеть интереснее привычного френча. Если хочется более ярких красок, то замените чёрный на любой другой цвет.

Неон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Такой маникюр - лучшее решение для весенне-летнего сезона, к тому же он не будет смотреться слишком вызывающе.

Радуга

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не можете определиться с цветом? Используйте сразу несколько оттенков! Сочетать можно как с цветной базой, так и с классической прозрачной.

Пастель

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Cassandre Marie (@cassmariebeauty) on

Это то, что нужно, если вы хотите естественные и ухоженные ногти.

Блёстки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Выберите один блестящий оттенок — такой маникюр будет смотреться изящно и создаст настроение праздника. 

Классика с дополнением

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если вы не хотите экспериментировать, но хочется чего-то нового, то маникюр можно разнообразить полукругом у основания ногтя.

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