Пока снова в тренде: идеи для французского маникюра

С приходом нового десятилетия, как обычно, все забытые тренды вновь становятся популярны. Не обошло это и тенденцию 2000-х — французский маникюр. Но в 2020-м не без изменений!
Чёрно-белый
Чёрно-белый маникюр, отдаленно похожий на шахматную доску, будет выглядеть интереснее привычного френча. Если хочется более ярких красок, то замените чёрный на любой другой цвет.
Неон
Такой маникюр - лучшее решение для весенне-летнего сезона, к тому же он не будет смотреться слишком вызывающе.
Радуга
Не можете определиться с цветом? Используйте сразу несколько оттенков! Сочетать можно как с цветной базой, так и с классической прозрачной.
Пастель
Это то, что нужно, если вы хотите естественные и ухоженные ногти.
Блёстки
Выберите один блестящий оттенок — такой маникюр будет смотреться изящно и создаст настроение праздника.
Классика с дополнением
Если вы не хотите экспериментировать, но хочется чего-то нового, то маникюр можно разнообразить полукругом у основания ногтя.
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