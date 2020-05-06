Ср, 6.05.2020
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Пятилетний американец угнал внедорожник родителей и поехал покупать Lamborghini

ФОТО: Jūtas štata Ceļu policija

Полицейские американского штата Юта остановили автомобиль, за рулем которого сидел пятилетний мальчик. Малыш решил взять родительский автомобиль и поехать в Калифорнию, где планировал купить Lamborghini. С собой ребенок взял деньги - целых три доллара (2,77 евро). 

Мальчик поссорился с мамой, которая отказалась покупать ему машину, пишет Motor.ru. Пятилетка дождался удобного момента, взял ключи от родительского внедорожника и отправился в Калифорнию. Отметим, что расстояние между штатами - более 1000 километров.

"Если мне родители не покупают супермашину мечты Lamborghini , я куплю ее сам", - решил мальчик. С собой он взял три доллара. 

Полицейские перехватили мальчика еще до того, как он успел выехать за пределы штата. Сначала стражам порядка показалось, что за рулем автомобиля сидит человек с какими-то проблемами, потому что транспортное средство двигалось по магистрали со скоростью всего 50 км/ч. 

Грандиозные планы пятилетки полицейские нарушили и передали родителям. 

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