Пятилетний американец угнал внедорожник родителей и поехал покупать Lamborghini

Мальчик поссорился с мамой, которая отказалась покупать ему машину, пишет Motor.ru. Пятилетка дождался удобного момента, взял ключи от родительского внедорожника и отправился в Калифорнию. Отметим, что расстояние между штатами - более 1000 километров.

"Если мне родители не покупают супермашину мечты Lamborghini , я куплю ее сам", - решил мальчик. С собой он взял три доллара.

Полицейские перехватили мальчика еще до того, как он успел выехать за пределы штата. Сначала стражам порядка показалось, что за рулем автомобиля сидит человек с какими-то проблемами, потому что транспортное средство двигалось по магистрали со скоростью всего 50 км/ч.

Грандиозные планы пятилетки полицейские нарушили и передали родителям.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020