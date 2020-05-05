Вт, 5.05.2020
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Илон Маск стал отцом в шестой раз

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

ФОТО: JOE SKIPPER / REUTERS

У основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска родился ребёнок. Об этом Маск сообщил в своём Twitter-аккаунте.

"Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - в беседе с одним из подписчиков рассказал Маск. 

На вопрос о поле ребёнка Маск ответил, что это мальчик. 

Имени матери Маск не раскрывает, но американские СМИ уже долгое время пишут о его отношениях с канадской певицей Граймс.

Судя по последним фото девушки, она находилась в положении. 

Если догадки окажутся правдой, то малыш - первый ребёнок пары. 

От предыдущего брака с Жюстин Уилсон у Маска уже есть пятеро детей. 

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