Илон Маск стал отцом в шестой раз

"Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - в беседе с одним из подписчиков рассказал Маск.

На вопрос о поле ребёнка Маск ответил, что это мальчик.

Имени матери Маск не раскрывает, но американские СМИ уже долгое время пишут о его отношениях с канадской певицей Граймс.

Судя по последним фото девушки, она находилась в положении.

Если догадки окажутся правдой, то малыш - первый ребёнок пары.

От предыдущего брака с Жюстин Уилсон у Маска уже есть пятеро детей.