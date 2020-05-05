Илон Маск стал отцом в шестой раз

У основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска родился ребёнок. Об этом Маск сообщил в своём Twitter-аккаунте.
"Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - в беседе с одним из подписчиков рассказал Маск.
May 5, 2020
На вопрос о поле ребёнка Маск ответил, что это мальчик.
Имени матери Маск не раскрывает, но американские СМИ уже долгое время пишут о его отношениях с канадской певицей Граймс.
Судя по последним фото девушки, она находилась в положении.
Если догадки окажутся правдой, то малыш - первый ребёнок пары.
От предыдущего брака с Жюстин Уилсон у Маска уже есть пятеро детей.
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