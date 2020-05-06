От сыра бри до кленового сиропа: рецепты необычных бутербродов на закуску ко Дню матери

Рецепты предлагает национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне и Fazer Latvija. Натуральный дрожжевой хлеб Fazer двух видов – девять различных соленых и сладких закусок. Выбери свою! Бутерброды смогут приготовить и совсем юные повара, кроме того, эти рецепты потом пригодятся для повседневных завтраков.

Закуски из натурального дрожжевого хлеба

1. Бутерброд с лососем и крем-сыром

ФОТО: Пресс-фото

Намажьте кусочек хлеба одной столовой ложкой крем-сыра, положите сверху малосольный лосось, приправьте все розовым перцем и наслаждайтесь бутербродом с зеленью (подойдет кресс-салат, ростки гороха, редиса или другие, бутерброд будет также прекрасен на вкус с укропом или петрушкой).

2. Бутерброд с помидорами и базиликом

Разрежьте помидоры черри пополам, положите их в миску, добавьте немного мелко нарезанного красного лука, базилика, оливкового масла первого отжима и бальзамического соуса, приправьте солью, перцем, смешайте и выложите на хлебцы.

3. Закуска с вяленой колбасой и свежими огурцами

Намажьте на хлеб немного масла, положите сверху тонкие кусочки любимой копченой колбасы, свежие огурчики, украсьте все зеленью и наслаждайтесь!

4. Хлеб с авокадо, яйцом и беконом

Нарежьте мелкими кубиками спелый авокадо и сваренное вкрутую яйцо, добавьте столовую ложку турецкого йогурта, немного лимонного сока, зелень (укроп, петрушку, кориандр), соль и перец. Обжарьте тонкие кусочки бекона на сухой сковороде пока они не станут хрустящими. Намажьте яично-авокадовый салат на хлеб, добавьте хрустящий бекон и разрезанные пополам перепелиные яйца. Сытно и полезно!

Закуски из натурального дрожжевого хлеба с пророщенными семенами ржи

ФОТО: Пресс-фото

5. Бутерброд с вялеными томатами, песто и крем-сыром

Намажьте столовую ложку крем-сыра на кусочек хлеба, сверху положите вяленые томаты и немного песто из базилика или другой зелени.

6. Закуска из груши и голубого сыра

Намажьте кусочки хлеба небольшим количеством масла и обжарьте их в духовке при 180C, чтобы хлеб стал золотистым и хрустящим (примерно 5-7 минут). На обжаренных хлеб положите кусочки сыра с плесенью и тонкий ломтик груши.

7. Сладкий хлеб с ореховым маслом и бананом

Намажьте на хлеб одну столовую ложку любимого орехового масла (например, арахисового, миндального, фундукового или масла из орешков кешью). Положите сверху нарезанный банан, присыпьте корицей или кокосовой стружкой.

8. Хлеб с сыром бри, медом и грецкими орехами

Намажьте немного масла на кусочки хлеба, положите кусочек сыра бри и запекайте в духовке при 180C примерно 7-10 минут. Сбрызните бутерброд медом, украсьте крупно наколотыми грецкими орехами и наслаждайтесь в горячем виде!

9. Хлеб с греческим йогуртом, виноградом, фундуком и кленовым сиропом

Намажьте на хлеб одну столовую ложку йогурта, положите сверху нарезанные виноградины (если в винограде есть косточи – вычистите их). Посыпьте крупно нарезанным жареным фундуком, сбрызните чайной ложкой кленового сиропа (отлично подойдет и мед) и наслаждайтесь.