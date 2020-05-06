"Кекс - это секс?" Навальный завел TikTok и растерялся. Но над Захаровой уже пошутил

"Я не знаю, что здесь делать - что я должен петь или танцевать?" - спросил он подписчиков в своем первом видео.

Отметим, что меньше, чем за неделю, число подписчиков превысило 150 тысяч, а выложенных видео - уже четыре.

Зря оппозиционер прибеднялся, что не знает, чем заняться в новой для себя социальной сети - уже второй ролик, посвященный сорвавшимся дебатам с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, оправдал приход Навального в TikTok. Вышло забавно:

В третьем видео Навальный добрался до темы секса. Вернее, он узнал, что в TikTok "секс" называют "кексом".

"Когда попал в TikTok и узнал, что здесь называют словом "кекс"", - такие слова сопровождают в кадре опечаленного Навального, который грустит под музыку.

В последнем из опубликованных видео Навальный троллит подписчиков.

"Подписчики в сообщениях: "- Алексей, ты политик. Выкладывай скромные и суровые видео. Без всякой музычки и сердечек". Я:

@_navalny_ Подписчики в сообщениях:- Алексей, ты политик. Выкладывай скромные и суровые видео. Без всякой музычки и сердечек. Я": ♬ original sound - _navalny_