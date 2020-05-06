"Кекс - это секс?" Навальный завел TikTok и растерялся. Но над Захаровой уже пошутил

Меньше недели назад российский оппозиционер Алексей Навальный, довольно востребованный и ловко орудующий в социальных сетях, завел себе TikTok.
"Я не знаю, что здесь делать - что я должен петь или танцевать?" - спросил он подписчиков в своем первом видео.
Отметим, что меньше, чем за неделю, число подписчиков превысило 150 тысяч, а выложенных видео - уже четыре.
Зря оппозиционер прибеднялся, что не знает, чем заняться в новой для себя социальной сети - уже второй ролик, посвященный сорвавшимся дебатам с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, оправдал приход Навального в TikTok. Вышло забавно:
В третьем видео Навальный добрался до темы секса. Вернее, он узнал, что в TikTok "секс" называют "кексом".
"Когда попал в TikTok и узнал, что здесь называют словом "кекс"", - такие слова сопровождают в кадре опечаленного Навального, который грустит под музыку.
@_navalny_
Ужасная правда о TikTok. Хочу это развидеть, разслышать и раззнать. ##no ##nonono ##nooooo♬ оригинальный звук - ayza_mua
В последнем из опубликованных видео Навальный троллит подписчиков.
"Подписчики в сообщениях: "- Алексей, ты политик. Выкладывай скромные и суровые видео. Без всякой музычки и сердечек". Я:
@_navalny_
Подписчики в сообщениях:- Алексей, ты политик. Выкладывай скромные и суровые видео. Без всякой музычки и сердечек. Я":♬ original sound - _navalny_
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