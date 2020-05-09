Когда начинать прикорм и какие продукты вводить первыми?

Прикорм - переход от исключительного грудного вскармливания к продуктам из семейного рациона - обычно охватывает период жизни малыша от 6 до 24 месяцев.

Согласно рекомендациям ВОЗ, для достижения оптимального роста, развития и здоровья дети должны находиться на исключительном грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни. После полугода потребности растущего организма меняются и ребенка нужно знакомить с первыми микродозами безопасных и питательных продуктов. При этом смешанное грудное вскармливание рекомендуется сохранить до двух лет или дольше.

ВАЖНО: если малыш находится на смешанном (молоко мамы+ искусственная смесь) или искусственном вскармливании, то срок ввода прикорма НЕ меняется!

Перед тем как начинать прикорм, убедитесь, что у вашего малыша есть все признаки готовности к прикорму:

удвоил вес после рождения;

уверенно держит голову и крутит ею;

уверенно и без поддержки сидит;

пропал выталкивающий рефлекс (у грудничков до определенного возраста есть рефлекс, при котором невозможно засунуть ложечку в рот - малыш ее выталкивает);

может отвернуться от еды, показывая свое нежелание есть;

проявляет интерес к пище с общего стола.

ВАЖНО: нельзя начинать прикорм с фруктовых пюре или соков. Рекомендуемые продукты для старта прикорма - каши или овощи.

Каши вводятся первыми, если малыш плохо прибавляет в весе или у него неустойчивый стул. Для начала выбираем однокомпонентные, низкоаллергенные каши, в составе которых не содержится глютен: гречневая, рисовая, кукурузная. К глютенсодержащим относятся пшеница, овес, рожь, ячмень, просо.

По современным данным, срок введения глютена в прикорм не имеет принципиального значения, но рекомендуется, чтобы его количество в рационе малыша не было большим. Поэтому манную и овсяную каши лучше впоследствии добавлять к другой каше в ограниченном количестве, а не давать самостоятельно.

Овощи вводятся первыми, если у малыша есть избыточный вес или склонность к запорам. Для первого опыта хороши цветная капуста, кабачок, тыква, брокколи - это низкоаллергенные продукты, которые входят в десятку наиболее полезных овощей в рационе детей, содержат большое количество полезных белков, клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Мясо вводится около 8 месяцев (если у малыша нехватка железа - раньше) Начинать лучше с наиболее лёгкого для усвоения мяса кролика, индейки, курицы. Следующие - нежирная говядина, телятина. Утка, гусь и свинина слишком жирные для первых проб мяса, их рекомендуют давать ближе к трём годам малыша (!)

Фрукты вводим после знакомства с кашами, овощами и мясом. Для первой пробы выбираем наименее аллергенные - яблоки и груши местных сортов, персики, абрикосы, бананы. Цитрусовые, как и яркие ягоды, лучше не предлагать малышам до годика.

Молочные продукты вводятся после 8 месяцев и с большой осторожностью. Лучше всего для этого подходит детский творог. В целом же для малышей до года - как на грудном вскармливании, так и на искусственном - нет необходимости в молочных продуктах. После года можно пробовать нежирную сметану или специальный детский йогурт без добавления сахара.

ВАЖНО: категорически не рекомендуется до года вводить фруктовые соки, цельное молоко и рыбу.

В наше время самую популярность делят два вида прикорма - педагогический и педиатрический.

Педагогический прикорм: малышу предлагают попробовать микродозу продукта. Родители берут кроху за общий стол и в микрообъеме угощают едой с общего стола. Продукты при педагогическом прикорме не пюрируются.

Педиатрический прикорм: продукты в виде пюре вводят поэтапно по определенной схеме, в определенной последовательности, по режиму.

ВАЖНО: независимо от выбранного вида прикорма:

с первого дня прикорма обязательно давать малышу водичку и приучать его пить именно воду;

за один раз предлагать не более одного продукта;

не солить и не добавлять сахар и приправы в пищу малыша;

предлагать еду ребенку, когда он здоров и в хорошем настроении;

не вводить новые продукты пару дней до и после прививок.