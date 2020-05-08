В этом выпуске:

Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили.

Как москвичи отнеслись к обязательному ношению масок.

Не все врачи получили обещанные Путиным надбавки. Как это работает.

Эпидемия на Ближнем Востоке привела к рекордной бедности.

Беларусь: выборы президента "в особых условиях".

Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ.

Грузия на это заявила, что Украина ее не уважает и отозвала своего посла из Киева.

Украинский МИД сделал заявление, что ничего страшного не произошло, что у стран есть другие вопросы, которые нужны решать. Украинские власти назвали решение Грузии эмоциональным шагом и выразили надежду, что Тбилиси вернет своего посла.

Стоит отметить, что на своей родине Саакашвили объявлен в розыск.

Уже в течение многих лет бывший президент Грузии (два срока подряд в 2004–2013 годах) принимает активное участие в политике Украины.

Видео: ГЛАВНОЕ | 08.05.20

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