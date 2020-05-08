TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили.
- Как москвичи отнеслись к обязательному ношению масок.
- Не все врачи получили обещанные Путиным надбавки. Как это работает.
- Эпидемия на Ближнем Востоке привела к рекордной бедности.
- Беларусь: выборы президента "в особых условиях".
Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ.
Грузия на это заявила, что Украина ее не уважает и отозвала своего посла из Киева.
Украинский МИД сделал заявление, что ничего страшного не произошло, что у стран есть другие вопросы, которые нужны решать. Украинские власти назвали решение Грузии эмоциональным шагом и выразили надежду, что Тбилиси вернет своего посла.
Стоит отметить, что на своей родине Саакашвили объявлен в розыск.
Уже в течение многих лет бывший президент Грузии (два срока подряд в 2004–2013 годах) принимает активное участие в политике Украины.
Видео: ГЛАВНОЕ | 08.05.20
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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