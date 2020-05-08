Пт, 8.05.2020
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Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили

Михаил Саакашвили

ФОТО: JANEK SKARZYNSKI / AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили.
  • Как москвичи отнеслись к обязательному ношению масок.
  • Не все врачи получили обещанные Путиным надбавки. Как это работает.
  • Эпидемия на Ближнем Востоке привела к рекордной бедности.
  • Беларусь: выборы президента "в особых условиях".

Грузия и Украина конфликтуют из-за Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ.

Грузия на это заявила, что Украина ее не уважает и отозвала своего посла из Киева. 

Украинский МИД сделал заявление, что ничего страшного не произошло, что у стран есть другие вопросы, которые нужны решать. Украинские власти назвали решение Грузии эмоциональным шагом и выразили надежду, что Тбилиси вернет своего посла. 

Стоит отметить, что на своей родине Саакашвили объявлен в розыск. 

Уже в течение многих лет бывший президент Грузии (два срока подряд в 2004–2013 годах) принимает активное участие в политике Украины. 

Видео: ГЛАВНОЕ | 08.05.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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