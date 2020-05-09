Сейм принял новый закон: штраф до 700 евро за неуважение к госязыку

В закон внесены нормы, которые до сих пор оговаривались Кодексом административных нарушений, но они потеряют силу с 1 июля, когда вступит в силу новый закон, сообщает агентство LETA.

В новом законе существенно увеличено число статей, которые предусматривают предупреждение.

За откровенное неуважение к госязыку в дальнейшем может быть применен штраф от 35 до 700 евро.

В новом законе широко оговорена ответственность юридических лиц. До сих пор в большинстве случаев за нарушения к ответственности призывали физических лиц, например, продавца магазина, а не юридическое лицо.

В дальнейшем юридическое лицо будет призвано к ответственности в таких случаях, как, например, заключение договора с работником без соответствующих знаний госязыка (штраф от 140 до 1400 евро), такой же штраф предусмотрен за неиспользование госязыка в ведении дел.

Законом предусмотрена ответственность за несоблюдение правил предоставления информации. Например, если юридическое лицо, которому поступило задание от органов госуправления, будет раздавать буклеты, проспекты, каталоги на иностранном языке без запроса получателя, за это может последовать предупреждение или штраф от 35 до 1000 евро: от 35 до 140 евро - частным лицам, должностным лицам - от 70 до 300 евро, юридическим лицам - от 140 до 1000 евро.

Кроме того, новый закон предусматривает ответственность за необоснованный вызов различных оперативных служб, пребывание на льду водоемов, распитие алкоголя в общественных местах, нападение на служебную собаку или лошадь, а также попытки повлиять на этих животных. За такие нарушение можно получить штраф в размере 2000 евро.