Пугающая тенденция: пациенты терпят до последнего, но в больницу не едут

"Бывают новые пациенты, поступающие с невероятно тяжелыми осложнениями, проблемами, которые при своевременном обращении в лечебное учреждение легко бы решались", - признал директор врачебной части Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис.

В том числе в больницу поступают пациенты с острым аппендицитом, сепсисом и недостаточностью внутренних органов.

"Очевидно люди сидят дома, думают, ехать ли мне в больницу, не станет ли больница очагом Covid-19, который может мне угрожать", - допускает Плаудис.

"Я хочу снова и снова подчеркнуть, что больница сейчас - самое безопасное место как в связи с Covid-19, так и в случае других острых заболеваний", - отметил медик.

Он призвал не оставаться дома и не терпеть - вовремя поступив в больницу, вылечиться будет легче.

Напомним, при невыносимых болях, потере сознания или состоянии здоровья, угрожающем жизни, обязательно необходимо звонить 113. Каждому пациенту, поступающему в больницу, делают тест на новый вид коронавируса.