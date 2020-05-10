Вс, 10.05.2020
Некоторые просто самоустранились, как дагестанские власти. Они просто ушли от решения этой проблемы вообще, и в Дагестане ситуация становится критической, если не катастрофической. журналист Елена Милашина о ситуации с коронавирусом на Кавказе

Пугающая тенденция: пациенты терпят до последнего, но в больницу не едут

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

​Врачи крупнейших больниц Латвии во время пандемии Covid-19 заметили пугающую тенденцию - некоторые пациенты попадают в стационары в очень тяжелом состоянии. Люди терпят до последнего, хотя при своевременной госпитализации их было бы относительно легко вылечить, сообщает Panorāma.

"Бывают новые пациенты, поступающие с невероятно тяжелыми осложнениями, проблемами, которые при своевременном обращении в лечебное учреждение легко бы решались", - признал директор врачебной части Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис. 

В том числе в больницу поступают пациенты с острым аппендицитом, сепсисом и недостаточностью внутренних органов. 

"Очевидно люди сидят дома, думают, ехать ли мне в больницу, не станет ли больница очагом Covid-19, который может мне угрожать", - допускает Плаудис. 

"Я хочу снова и снова подчеркнуть, что больница сейчас - самое безопасное место как в связи с Covid-19, так и в случае других острых заболеваний", - отметил медик.

Он призвал не оставаться дома и не терпеть - вовремя поступив в больницу, вылечиться будет легче.

Напомним, при невыносимых болях, потере сознания или состоянии здоровья, угрожающем жизни, обязательно необходимо звонить 113. Каждому пациенту, поступающему в больницу, делают тест на новый вид коронавируса. 

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