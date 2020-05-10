Пугающая тенденция: пациенты терпят до последнего, но в больницу не едут

Врачи крупнейших больниц Латвии во время пандемии Covid-19 заметили пугающую тенденцию - некоторые пациенты попадают в стационары в очень тяжелом состоянии. Люди терпят до последнего, хотя при своевременной госпитализации их было бы относительно легко вылечить, сообщает Panorāma.
"Бывают новые пациенты, поступающие с невероятно тяжелыми осложнениями, проблемами, которые при своевременном обращении в лечебное учреждение легко бы решались", - признал директор врачебной части Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис.
В том числе в больницу поступают пациенты с острым аппендицитом, сепсисом и недостаточностью внутренних органов.
"Очевидно люди сидят дома, думают, ехать ли мне в больницу, не станет ли больница очагом Covid-19, который может мне угрожать", - допускает Плаудис.
"Я хочу снова и снова подчеркнуть, что больница сейчас - самое безопасное место как в связи с Covid-19, так и в случае других острых заболеваний", - отметил медик.
Он призвал не оставаться дома и не терпеть - вовремя поступив в больницу, вылечиться будет легче.
Напомним, при невыносимых болях, потере сознания или состоянии здоровья, угрожающем жизни, обязательно необходимо звонить 113. Каждому пациенту, поступающему в больницу, делают тест на новый вид коронавируса.
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