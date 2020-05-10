Вс, 10.05.2020
Такого ограничения свобод людей, какое в привычном порядке есть в Чечне, нет нигде. журналист Елена Милашина о ситуации с коронавирусом на Кавказе

​В автобус в маске: как правильно ее надеть? Как сделать своими руками? Рассказываем!

ФОТО: pexels.com

Как известно, с 12 мая в Латвии в общественном транспорте необходимо носить маски для лица или, как минимум, прикрывать нос и рот шарфом/платком. Рассказываем основные правила ношения маски, а также подсказываем, как ее сделать своими руками. 

Важно помнить, что маска будет эффективна только в том случае, если вы соблюдаете гигиену рук. Руки необходимо тщательно мыть с мылом или обрабатывать специальным дезинфектором.

Также важно учитывать, что маска не закрывает все пути, через которые может пройти вирус. 

Как сделать маску своими руками

Находясь дома, можно изготовить ватно-марлевую повязку. Чтобы её сделать, нам понадобятся:

  • марля или широкий медицинский бинт;
  • вата;
  • ножницы;
  • половина листа бумаги А4.

Внимание! Обязательно выбирайте материалы из натурального хлопка, поскольку любой процент примеси может затруднить дыхание и/или спровоцировать аллергическую реакцию.

Пошаговая инструкция:  

  1. От марли или медицинского бинта два раза отрезаем куски длиной примерно 60-70 сантиметров. Убираем их в сторону.
  2. На половину листа бумаги А4 выкладываем вату.
  3. Обматываем лист с ватой несколькими слоями бинта.
  4. Переворачиваем повязку бумажной стороной кверху, затем продеваем между слоями бинта два длинных куска марли, которые мы сделали для завязок в первом пункте.
  5. Аккуратно достаём из марли бумагу. 

Перед использованием проверьте, чтобы вата была качественной

Встряхиваем вату перед источником света. В случае, если возникла мелкая пыль - вату необходимо заменить. Для этого можно выбрать более качественную вату или марлю, которая будет сложена как минимум в четыре слоя.

Кроме одноразовой ватно-марлевой повязки в Сети можно найти способы изготовления многоразовой тканевой маски и повязки из марли и обыкновенных салфеток.

Важно! Самодельные маски будут эффективны всего около двух часов.

Правила при использовании самодельной маски:

(Рассказывает "Чемпионат")

  1. Надеваем маску лицо так, чтобы материал прикрывал не только рот, но и нос, а также заходил на щёки до ушей.
  2. Верхние завязки должны быть зафиксированы на затылке, а нижние - на темени.
  3. Важно, чтобы маска плотно прилегала к лицу. 

Важно надеть маску ПРАВИЛЬНО

Не все знают, что то, КАК мы надеваем и снимаем маску - играет чуть ли не самую важную роль.

Медики сделали короткую и понятную видео-инструкцию о том, как правильно снимать перчатки и медицинскую маску:

На кадрах видно, что:

  • нельзя прикасаться перчатками к коже, когда вы их снимаете;
  • голыми руками нельзя стягивать маску за тканевую часть - нужно снимать за резинку.

В свою очередь в социальной сети Facebook сотрудница больницы Елена Макеева напомнила: 

"Помните, что если вы используете маску неправильно, это может быть опаснее, чем не носить ее вообще!".

Женщина ответила на несколько вопросов относительно масок, среди них - в каком порядке надевать и снимать маску и перчатки:

"Надеваем так: моем руки, надеваем маску, затем перчатки. Снимаем так: сначала перчатки, выворачивая их на изнанку. Затем дезинфицируем/моем руки. За ленточки/резиночки снимаем маску. К серединке не притрагиваемся. Утилизируем всё это в пакет. Пакет завязываем и кладём в мусорник. Дезинфицируем/моем руки".

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