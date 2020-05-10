​В автобус в маске: как правильно ее надеть? Как сделать своими руками? Рассказываем!

Как известно, с 12 мая в Латвии в общественном транспорте необходимо носить маски для лица или, как минимум, прикрывать нос и рот шарфом/платком. Рассказываем основные правила ношения маски, а также подсказываем, как ее сделать своими руками.
Важно помнить, что маска будет эффективна только в том случае, если вы соблюдаете гигиену рук. Руки необходимо тщательно мыть с мылом или обрабатывать специальным дезинфектором.
Также важно учитывать, что маска не закрывает все пути, через которые может пройти вирус.
Как сделать маску своими руками
Находясь дома, можно изготовить ватно-марлевую повязку. Чтобы её сделать, нам понадобятся:
- марля или широкий медицинский бинт;
- вата;
- ножницы;
- половина листа бумаги А4.
Внимание! Обязательно выбирайте материалы из натурального хлопка, поскольку любой процент примеси может затруднить дыхание и/или спровоцировать аллергическую реакцию.
Пошаговая инструкция:
- От марли или медицинского бинта два раза отрезаем куски длиной примерно 60-70 сантиметров. Убираем их в сторону.
- На половину листа бумаги А4 выкладываем вату.
- Обматываем лист с ватой несколькими слоями бинта.
- Переворачиваем повязку бумажной стороной кверху, затем продеваем между слоями бинта два длинных куска марли, которые мы сделали для завязок в первом пункте.
- Аккуратно достаём из марли бумагу.
Перед использованием проверьте, чтобы вата была качественной
Встряхиваем вату перед источником света. В случае, если возникла мелкая пыль - вату необходимо заменить. Для этого можно выбрать более качественную вату или марлю, которая будет сложена как минимум в четыре слоя.
Кроме одноразовой ватно-марлевой повязки в Сети можно найти способы изготовления многоразовой тканевой маски и повязки из марли и обыкновенных салфеток.
Важно! Самодельные маски будут эффективны всего около двух часов.
Правила при использовании самодельной маски:
(Рассказывает "Чемпионат")
- Надеваем маску лицо так, чтобы материал прикрывал не только рот, но и нос, а также заходил на щёки до ушей.
- Верхние завязки должны быть зафиксированы на затылке, а нижние - на темени.
- Важно, чтобы маска плотно прилегала к лицу.
Важно надеть маску ПРАВИЛЬНО
Не все знают, что то, КАК мы надеваем и снимаем маску - играет чуть ли не самую важную роль.
Медики сделали короткую и понятную видео-инструкцию о том, как правильно снимать перчатки и медицинскую маску:
Właśnie takpic.twitter.com/UIJ9Llm8kP— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) March 20, 2020
На кадрах видно, что:
- нельзя прикасаться перчатками к коже, когда вы их снимаете;
- голыми руками нельзя стягивать маску за тканевую часть - нужно снимать за резинку.
В свою очередь в социальной сети Facebook сотрудница больницы Елена Макеева напомнила:
"Помните, что если вы используете маску неправильно, это может быть опаснее, чем не носить ее вообще!".
Женщина ответила на несколько вопросов относительно масок, среди них - в каком порядке надевать и снимать маску и перчатки:
"Надеваем так: моем руки, надеваем маску, затем перчатки. Снимаем так: сначала перчатки, выворачивая их на изнанку. Затем дезинфицируем/моем руки. За ленточки/резиночки снимаем маску. К серединке не притрагиваемся. Утилизируем всё это в пакет. Пакет завязываем и кладём в мусорник. Дезинфицируем/моем руки".
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