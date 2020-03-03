В Европе всё сильнее чувствуется волнение относительно нового коронавируса Covid-19. Как зарубежные, так и местные власти отмечают, что защитить себя можно соблюдая правила личной гигиены - нужно регулярно мыть руки. Как правильно это делать?
Центр по контролю и профилактике здоровья (SPKC) на своей домашней странице подробно объяснил и проиллюстрировал, как правильно мыть руки.
Важно не то, сколько раз вы помыли руки (например, 10 раз в день), а когда. Эта процедура является особенно важной:
- после посещения туалета;
- после смены подгузника или помощи ребёнку в туалете;
- после сморкания, кашля или чихания;
- после прикосновения к животным, кормления животных или сбора их отходов;
- после уборки и прикосновения к отходам;
- после посещения общественных мест, включая возвращение домой, после посещения детского сада или школы;
- перед едой, питьем или подачей пищи;
- до и после готовки еды;
- до и после ухода за ранами;
- до приёма лекарств, нанесения декоративной косметики, взаимодействий с контактными линзами;
- когда руки очевидно нечистые;
- если появились сомнения в чистоте рук;
- после контакта и ухода за инфицированным или после контакта с предметами пациента, игрушками и другими вещами, с которыми он мог иметь контакт.
Как правильно мыть руки?
- До мытья рук убедитесь, что всё необходимое для этого находится рядом.
- Смочите руки и предплечье под струей воды.
- Нанесите мыло на ладони (рекомендуется использовать жидкое мыло из закрытого контейнера, поскольку на поверхностях твёрдого мыла и контейнерах с мылом могут остаться микроорганизмы от предыдущих пользователей).
- Мыло нужно вспенить в руках.
- Тщательно мойте всю поверхность рук в течение не менее 15 секунд, так как эффективность каждого моющего средства зависит от продолжительности его действия.
- Намыльте руки, в том числе тыльную сторону, между пальцами и под ногтями, потрите руки друг об друга.
- В это время руки не нужно держать под струей воды. Следует помнить, что после поверхностного мытья на руках всё ещё остаются места, где могут сохраняться инфекционные возбудители.
- Мойте руки как минимум 10 секунд под струей проточной воды.
- Во время мытья рук избегайте соприкосновения с раковиной или брызгов воды.
- Высушите руки чистым полотенцем. Вне дома вы можете использовать одноразовые бумажные полотенца. Тканевые полотенца общего пользования не рекомендуются, поскольку неизвестно, насколько тщательно и эффективно мыли руки люди, которые пользовались полотенцем до вас. Смеситель воды закройте с помощью бумажного полотенца. На ручках крана могут находиться возбудители инфекционных заболеваний, поскольку его касаются перед мытьём рук.
- Бумажное полотенце выбрасывайте в мусорную корзину, не соприкасаясь с корзиной рукой.
- Если оборудование для мытья рук недоступно, подача воды прекращена или недоступна вода, соответствующая критериям, дезинфекцию рук можно проводить без мытья с использованием быстродействующего дезинфицирующего средства для рук. Дезинфекция рук без мытья рекомендуется только в том случае, если руки не сильно грязные.