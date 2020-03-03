Вт, 3.03.2020
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Как правильно мыть руки?

ФОТО: pexels.com

В Европе всё сильнее чувствуется волнение относительно нового коронавируса Covid-19. Как зарубежные, так и местные власти отмечают, что защитить себя можно соблюдая правила личной гигиены - нужно регулярно мыть руки. Как правильно это делать? 

Центр по контролю и профилактике здоровья (SPKC) на своей домашней странице подробно объяснил и проиллюстрировал, как правильно мыть руки. 

Важно не то, сколько раз вы помыли руки (например, 10 раз в день), а когда. Эта процедура является особенно важной:

  • после посещения туалета; 
  • после смены подгузника или помощи ребёнку в туалете;
  • после сморкания, кашля или чихания;
  • после прикосновения к животным, кормления животных или сбора их отходов;
  • после уборки и прикосновения к отходам;
  • после посещения общественных мест, включая возвращение домой, после посещения детского сада или школы;
  • перед едой, питьем или подачей пищи;
  • до и после готовки еды;
  • до и после ухода за ранами;
  • до приёма лекарств, нанесения декоративной косметики, взаимодействий с контактными линзами; 
  • когда руки очевидно нечистые; 
  • если появились сомнения в чистоте рук; 
  • после контакта и ухода за инфицированным или после контакта с предметами пациента, игрушками и другими вещами, с которыми он мог иметь контакт.

Как правильно мыть руки? 

ФОТО: Скриншот spkc.gov.lv

  • До мытья рук убедитесь, что всё необходимое для этого находится рядом.
  • Смочите руки и предплечье под струей воды. 
  • Нанесите мыло на ладони (рекомендуется использовать жидкое мыло из закрытого контейнера, поскольку на поверхностях твёрдого мыла и контейнерах с мылом могут остаться микроорганизмы от предыдущих пользователей).
  • Мыло нужно вспенить в руках.
  • Тщательно мойте всю поверхность рук в течение не менее 15 секунд, так как эффективность каждого моющего средства зависит от продолжительности его действия.
  • Намыльте руки, в том числе тыльную сторону, между пальцами и под ногтями, потрите руки друг об друга.
  • В это время руки не нужно держать под струей воды. Следует помнить, что после поверхностного мытья на руках всё ещё остаются места, где могут сохраняться инфекционные возбудители.
  • Мойте руки как минимум 10 секунд под струей проточной воды.
  • Во время мытья рук избегайте соприкосновения с раковиной или брызгов воды.
  • Высушите руки чистым полотенцем. Вне дома вы можете использовать одноразовые бумажные полотенца. Тканевые полотенца общего пользования не рекомендуются, поскольку неизвестно, насколько тщательно и эффективно мыли руки люди, которые пользовались полотенцем до вас. Смеситель воды закройте с помощью бумажного полотенца. На ручках крана могут находиться возбудители инфекционных заболеваний, поскольку его касаются перед мытьём рук.
  • Бумажное полотенце выбрасывайте в мусорную корзину, не соприкасаясь с корзиной рукой.
  • Если оборудование для мытья рук недоступно, подача воды прекращена или недоступна вода, соответствующая критериям, дезинфекцию рук можно проводить без мытья с использованием быстродействующего дезинфицирующего средства для рук. Дезинфекция рук без мытья рекомендуется только в том случае, если руки не сильно грязные.

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