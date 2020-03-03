Центр по контролю и профилактике здоровья (SPKC) на своей домашней странице подробно объяснил и проиллюстрировал, как правильно мыть руки.

Важно не то, сколько раз вы помыли руки (например, 10 раз в день), а когда. Эта процедура является особенно важной: