Женщины в Латвии всегда брали на себя ответственность: поздравление президента с Днем матери

Он подчеркнул, что латыши уже издавна высоко почитали матерей.

"Мара, Лайма, Сауле и другие божества-матери в латышской мифологии всегда изображались сильными и могущественными, и это говорит о том, что еще в давние времена древние латыши чтили женщин и матерей", - говорится в поздравлении президента.

Как отметил Левитс, хотя в жизни каждому человеку встречаются разные люди, с которым он связывает свой жизненный путь, мама всегда остается самым родным и близким человеком.

Президент пожелал всем красивых и приятных моментов в этот день, несмотря на ситуацию в Латвии из-за Covid-19.