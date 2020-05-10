Вс, 10.05.2020
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Женщины в Латвии всегда брали на себя ответственность: поздравление президента с Днем матери

Поздравление с Днем матери

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Женщины в Латвии всегда брали на себя ответственность за жизнеспособность народа, говорится в поздравлении президента Эгила Левитса с Днем матери.

 Он подчеркнул, что латыши уже издавна высоко почитали матерей.

"Мара, Лайма, Сауле и другие божества-матери в латышской мифологии всегда изображались сильными и могущественными, и это говорит о том, что еще в давние времена древние латыши чтили женщин и матерей", - говорится в поздравлении президента.

Как отметил Левитс, хотя в жизни каждому человеку встречаются разные люди, с которым он связывает свой жизненный путь, мама всегда остается самым родным и близким человеком.

Президент пожелал всем красивых и приятных моментов в этот день, несмотря на ситуацию в Латвии из-за Covid-19.

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