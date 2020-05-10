"Пол-литра точно выпил". Полиция задержала пьяного водителя с уголовным прошлым

Начальник Региональной муниципальной полиции Марис Боминьш в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā рассказал, что у полицейских сразу появилось подозрение: автоводитель может быть нетрезв или же ему стало плохо. Когда машину остановили, оказалось, что

за рулем сидит знакомая полиции личность - мужчина, который большую часть жизни провел в тюрьме за различые преступления.

"Важно отметить, что водительских прав у него не было. Во время разговора сразу стало ясно, что он что-то употреблял, скорее всего - алкоголь", - рассказал Боминьш, отметив, что мужчина отказывался покидать салон автомобиля.

Водитель не стал скрывать, что употребил алкоголь. На вопрос, сколько выпил, он ответил, что "не знает, но пол-литра точно". Позже проверка показала, что в крови мужчины примерно два промилле. С учетом того, что он без прав и в нетрезвом виде сел за руль, заведено уголовное дело, а внедорожник отправлен на штрафную стоянку.

Видео: Сюжет TV3 о нетрезвом водителе