Вс, 10.05.2020
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"Пол-литра точно выпил". Полиция задержала пьяного водителя с уголовным прошлым
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ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Сотрудники Региональной муниципальной полиции во время патрулирования заметили внедорожник марки Hyundai, который передвигался весьма неуверенно. 

Начальник Региональной муниципальной полиции Марис Боминьш в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā рассказал, что у полицейских сразу появилось подозрение: автоводитель может быть нетрезв или же ему стало плохо. Когда машину остановили, оказалось, что

за рулем сидит знакомая полиции личность - мужчина, который большую часть жизни провел в тюрьме за различые преступления. 

"Важно отметить, что водительских прав у него не было. Во время разговора сразу стало ясно, что он что-то употреблял, скорее всего - алкоголь", - рассказал Боминьш, отметив, что мужчина отказывался покидать салон автомобиля. 

Водитель не стал скрывать, что употребил алкоголь. На вопрос, сколько выпил, он ответил, что "не знает, но пол-литра точно". Позже проверка показала, что в крови мужчины примерно два промилле. С учетом того, что он без прав и в нетрезвом виде сел за руль, заведено уголовное дело, а внедорожник отправлен на штрафную стоянку. 

Видео: Сюжет TV3 о нетрезвом водителе 

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