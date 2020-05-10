Забор и мосты на границе с Россией: задержан замначальника Погранохраны

Нарушения в ходе реализации проекта расследует Бюро внутренней безопасности, которое в минувший четверг задержало трех пограничников.

Nekā personīga известно, что задержание полковника Мартуканса связано с тем, что в декабре прошлого года он подписал документы, в результате чего предприятие Igate получило 600-700 тысяч евро за построенный у границы с Беларусью мост.

Подобный мост есть и у границы с Россией, только его цена в четыре раза меньше.

В момент подписания документов начальник ведомства Гунтис Пуятс был в краткосрочном отпуске.

Мартуканса задержали с целью проверить его участие в оплате строительства моста по завышенной цене. Он не арестован, не имеет запрет на работу в погранохране. Его шеф Пуятс отмечает, что доверяет своим сотрудникам до вынесения решения по уголовному делу. Служебная проверка не проходит. Сообщается, что проект может перенять Государственное агентство обеспечения - сейчас стройка остановилась, есть много нарушений, а проект нужно сдать уже в декабре этого года - с построенными заборами, дорогами и мостами на границе с Россией.

Как сообщалось, в производстве Бюро внутренней безопасности есть дело, по которому в прошлом году были задержаны несколько человек, в том числе бывший начальник погранохраны Нормунд Гарбарс и глава правления и совладелец Igate Марис Пиланс.

Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границ между Латвией и Беларусью.

В 2015 году Государственная пограничная охрана заключила с Igate договор о строительстве инфраструктуры вдоль границы. В октябре 2017 года правительство разрешило Министерству внутренних дел взять долгосрочные обязательства на сумму более 31 млн евро на укрепление границы Латвии с Россией и Беларусью.

Видео: Сюжет TV3 о задержании пограничников