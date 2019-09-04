Суд отказал в санкции на арест совладельца компании Igate Пейланса

Согласно информации Firmas.lv, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" принадлежит компании "Igate-M", 50% долей капитала которой принадлежат Мадарсу Раджелису, 40% - Марису Пейлансу, а 10% - Эве Пейлане.

Оборот компании в 2018 году составил 43,047 млн евро, что на 74,6% больше, чем в 2017 году, а прибыль компании выросла в 4,9 раза - до 2,925 млн евро.

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Как сообщалось ранее, во вторник Бюро внутренней безопасности (IDB) вместе с бывшим начальником Государственной пограничной охраны Нормундом Гарбарсом задержало двух работников дорожно-строительной компании Igate.

Представитель Igate Янис Стундиньш подтвердил агентству LETA этот факт. Два задержанных работника были связаны с проектом инфраструктуры государственной границы, и IDB некоторое время назад запросило у компании информацию об этом проекте.

В 2015 году Государственная пограничная охрана заключила с Igate договор о строительстве инфраструктуры вдоль границы.

В октябре 2017 года правительство разрешило Министерству внутренних дел взять долгосрочные обязательства на сумму более 31 млн евро на укрепление границы Латвии с Россией и Белоруссией.

IDB проинформировало агентство LETA, что бюро задержало заместителя начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления IDB, бывшего начальника Госпогранохраны, а также двоих представителей компании, занимающейся строительством дорог.

Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границ между Латвией и Белоруссией.

Еще к одному работнику Госпогранохраны был применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, сообщили в бюро.

В процессе строительства были констатированы возможные несоответствия технической спецификации. Кроме того, была допущена самовольная вырубка деревьев в приграничной зоне. В свою очередь в финансовых сделках вышеупомянутого предприятия присутствуют признаки легализации незаконно полученных средств, по данному факту было начато расследование, сообщили в IDB.