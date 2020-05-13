"Мелкие продолжают гадить в общий чат". Какой мы запомним школу на удаленке

"Первое время было очень грустно. Большой груз навалился. С начальной школой вообще сложнее - несмотря на то, что дети, как говорят, сейчас гаджетозависимые, по-настоящему это совсем не так. Оказалось, что у многих детей кнопочные телефоны...

Они, конечно, умеют играть, но не умеют пользоваться программами, которые могут помочь в учебе.

Эта ситуация показала, что по-настоящему наши дети, второй класс уж точно, не были готовы к такому формату. Они не умеют пользоваться E-klase/Mykoob, они полностью зависят от своих родителей, без родителей невозможно было".

По словам учителя, больше всего ее расстраивало, что дети теряли навыки латышского (речь о школе нацменьшинств), потому что без билингвальной школы многим просто не с кем было говорить на нем.

"Теперь я провожу два урока онлайн, домашних работ не задаю - мы все успеваем, и главное - родителей это немного разгрузило. Да и в первое время карантина все так разобщились, а когда начали общаться в онлайне, веселее стало всем".

Похоже, главный ценный урок, который дети вынесли из времен пандемии - умение использовать гаджеты не только для игр, но и на благо учебы.

"Сейчас дети уже научились сами заходить в онлайн-конференцию, сами включать - выключать микрофоны. Для второго класса это, конечно же, информационный прорыв".

Чему это время научило учителя?

"О да, я отлично прокачалась. Я себя такой сильной чувствую, такой рефреш случился, столько программ я узнала, сейчас такие потрясающие игры делаю, например, Quizizz - отличная платформа. Делаю презентацию, даю читать текст детям - такая скукота для них, конечно, но учиться понимать содержание надо, и я даю им тестик-игру, прямо с рейтингом, они играют, такой восторг", - признается учитель.

"А лично для себя я понимаю, что возобновлю репетиторство - онлайн. Раньше не было времени с кем-то где-то встречаться, а теперь - в интернете, легко.

Для всех это новый шаг. Думаю, те, кто не переходил на онлайн-обучение с репетиторами, теперь будут смелее к этому относиться", - считает педагог.

Учительница признается, что инновационные подходы - ее личная инициатива, администрация школы не может требовать этого от всех, так как компьютерные навыки у педагогов очень разные, и ей искренне жаль учителей в возрасте, которым сложнее приспособиться к новым обстоятельствам.

Говоря о контрольных из дома, преподаватель понимает, что есть помощь родителей, помощь друг другу, но она смотрит на это философски:

"Надо немножечко расслабиться, я все понимаю. Я даю одну попытку и ограничиваю время - не на час, а меньше. Да и что? Жизнь все расставит на свои места".

Она добавляет: "Конечно, учителя говорят, что те, у кого были четверки и пятерки, сейчас за последние контрольные получают восьмерки и девятки - настолько повысился уровень знаний у ребят, невероятно, всем надо в онлайн переходить, такие умные все стали (смеется). Но все равно оценка же будет средняя".

О предложенном государством решении Tava klase она говорит:

"Это нужно время - сидеть, смотреть, думать, как приспособить - мне пока его не хватает. Это телеканал со школьными передачами, кто-то из учителей дает это как дополнительный материал. Если бы я была учителем музыки или учителем спорта - то пожалуйста, там прекрасный тренер, с которым можно все выполнять.

Вместо того, чтобы задавать какие-то рефераты, можно заниматься с этим тренером с телевидения.

Я понимаю, что столько всего много - разобраться бы с тем, что есть. Еще один ресурс - ну нет времени пока".

Несмотря на новые приобретенные детьми умения, педагог убеждена, что, конечно, в реальную школу возвращаться надо, в первую очередь из-за социальных навыков - учиться контактировать, дружить и делиться.

Ну что же, до сентября, школа!

*Discord - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. Этот сервис всей школой, например, использует Рижская классическая гимназия. Говорят, школьники порой учили учителей, как там все устроено.