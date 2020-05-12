Никогда не поздно уйти в онлайн! Есть сервис по поддержке одиноких стримеров, которых никто не смотрит

Времяпровождение в онлайн сейчас стало как никогда актуальным. Все больше людей стараются присоединиться к популярным стриминговым сервисам и программам. Но начать этот путь не так легко. Обычно, у тех кто приходит в Сеть нет аудитории.

С ростом аудитории помогает сервис Twitch Roulette. Он работает по принципу чата-рулетки, то есть случайным образом выводит стримы, которые почти никто не смотрит.

Иногда выпадают трансляции начинающих или просто непопулярных стримеров. Когда они приобретают зрителей, то у них появляется шанс получить статус "компаньона" или "партнера" Twitch. Это позволит получать доход от сервиса.

Чтобы запустить рулетку, нужно зайти в Twitch Roulette, выбрать игру, трансляция которой вам интересна, и нажать кнопку "Spin the wheel". Можно также оставлять комментарии и подбадривать стримера. Мило, не правда ли?