Вт, 12.05.2020
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Никогда не поздно уйти в онлайн! Есть сервис по поддержке одиноких стримеров, которых никто не смотрит

Стример. Геймер. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Одним из самых популярных онлайн-сервисов является Twitch. В нем огромное количество стримеров проводят прямые эфиры. Иногда у начинающих стримеров всего по 1-2 зрителя. Но появилось решение этой проблемы. Об этом пишет "Медуза". 

Времяпровождение в онлайн сейчас стало как никогда актуальным. Все больше людей стараются присоединиться к популярным стриминговым сервисам и программам. Но начать этот путь не так легко. Обычно, у тех кто приходит в Сеть нет аудитории.  

С ростом аудитории помогает сервис Twitch Roulette. Он работает по принципу чата-рулетки, то есть случайным образом выводит стримы, которые почти никто не смотрит.

Иногда выпадают трансляции начинающих или просто непопулярных стримеров. Когда они приобретают зрителей, то у них появляется шанс получить статус "компаньона" или "партнера" Twitch. Это позволит получать доход от сервиса.

Чтобы запустить рулетку, нужно зайти в Twitch Roulette, выбрать игру, трансляция которой вам интересна, и нажать кнопку "Spin the wheel". Можно также оставлять комментарии и подбадривать стримера. Мило, не правда ли?

Любопытный факт, но похожий сервис есть и у YouTube - Incognitube. В нем проигрываются видео, у которых от нуля до 100 просмотров. 

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