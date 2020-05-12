Здоровый образ жизни и желание помогать, или Как из-за Covid-19 изменились привычки латвийцев

"Опасения людей понятны. Недаром в ходе опроса выяснилось, что 79% респондентов будут уделять личной гигиене больше внимания. Несмотря на то, что более трети населения после окончания чрезвычайного положения хотят воздерживаться от посещения торговых центров, пятая часть (20%) настроены противоположно и планируют посещать их даже чаще. Таким образом, важно следить за потребностями жителей и более чем когда-либо заботиться о создании доверия у потребителей. Мы готовы приспосабливаться и принимать существующую ситуацию, продолжая заботиться о создании условий, безопасных для здоровья, и усиленных мерах гигиены в торговых центрах, чтобы клиенты могли чувствовать себя защищенными и совершение покупок было приятным. У нас отличные наработки, чтобы это реализовать", - сказала руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.

Изменения в привычках и мышлении людей:

Половина людей (49%) в дальнейшем хотели бы больше времени проводить со своей семьей. Больше половины опрошенных (52%), для которых это актуально, хотели бы добиться, чтобы дети с большей пользой проводили свое свободное время. В период чрезвычайного положения родители больше времени посвящают детям, семье, поэтому и возник вопрос об укреплении семейных связей.

Больше половины опрошенных (52%), для которых это актуально, хотели бы добиться, чтобы дети с большей пользой проводили свое свободное время. В период чрезвычайного положения родители больше времени посвящают детям, семье, поэтому и возник вопрос об укреплении семейных связей. Чаще работать из дома. 66% поделились своими мыслями о работе из дома в будущем: треть из них не изменит привычек, почти пятой части было сложно сказать, как будет дальше, а 36% заявили, что, скорее всего, чаще будут выполнять работу из дома.

66% поделились своими мыслями о работе из дома в будущем: треть из них не изменит привычек, почти пятой части было сложно сказать, как будет дальше, а 36% заявили, что, скорее всего, чаще будут выполнять работу из дома. Время пребывания дома оказало положительное влияние на мысли людей о здоровом образе жизни. Почти 60% людей намерены больше свободного времени проводить на природе. Это подтверждает и ответ людей о физической активности – 44% респондентов, которые этим занимаются, в дальнейшем намерены уделять спорту больше внимания, а 5% ответили, что будут заниматься спортом реже.

Почти 60% людей намерены больше свободного времени проводить на природе. Это подтверждает и ответ людей о физической активности – 44% респондентов, которые этим занимаются, в дальнейшем намерены уделять спорту больше внимания, а 5% ответили, что будут заниматься спортом реже. Люди будут чаще готовить дома. Треть жителей (32%) хочет в будущем чаще готовить еду дома, только 7% жителей планируют в будущем готовить еду дома реже.

Треть жителей (32%) хочет в будущем чаще готовить еду дома, только 7% жителей планируют в будущем готовить еду дома реже. Растет желание помогать другим. Опрос показал, что в дальнейшем 31% людей готовы чаще помогать окружающим, 12% было трудно ответить на этот вопрос. В период распространения коронавируса люди стали более чуткими и социально ответственными. Это подтверждает и тот факт, что половина людей (52%), открытых для благотворительности, заявили, что не изменят своих привычек, делая пожертвования, а у пятой части (21%) возникло желание жертвовать на благотворительность еще чаще.

Когда чрезвычайное положение в стране будет отменено, люди в границах возможностей сначала захотят заниматься тем, чего им больше всего не хватало в период самоизоляции и карантина: во-первых, это посещение родственников (53%) и друзей (45%), далее следуют поездки (37%), к тому же более популярными становятся поездки по Латвии – Латвию планируют чаще выбирать целью своего путешествия 38% людей, что свидетельствует о потенциальном росте спроса на местные туристические продукты. Далее следуют развлекательные мероприятия (35%), реализация своих хобби, в том числе встречи с единомышленниками (19%), посещение салонов красоты (15%). Отмечены и другие желания, например, побывать в церкви, в медицинском учреждении, в спортклубе.

Люди сейчас больше всего ощущают недостаточную доступность услуг здравоохранения, развлечений, общественного питания и образования. Известно, что ряд поставщиков услуг в период чрезвычайного положения в стране ограничили и даже прекратили свою деятельность. Услуги, в которых жители Латвии ощущают самую большую потребность, это, во-первых, медицинские услуги (40%); развлечения (25%), например, посещение культурных мероприятий, ночных клубов и кинотеатров; услуги общественного питания (25%) – посещение кафе и ресторанов; услуги учебных заведений (23%), туризм (21%) и услуги красоты (14%). Можно сделать вывод, что после окончания чрезвычайного положения доступность этих услуг для населения будет самой важной.

*Опрос по заказу т/ц Alfa с 30 апреля по 6 мая проводило медиаагенство Mindshare, используя метод опроса в интернете (CAWI). В опросе приняли участие 700 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.