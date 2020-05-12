Здоровый образ жизни и желание помогать, или Как из-за Covid-19 изменились привычки латвийцев

Исследование торгового центра* выявило некоторые тенденции в изменении мышления людей и позволяет прогнозировать изменения в их поведении и потребительской культуре в недалеком будущем, после отмены чрезвычайного положения: увеличится спрос на продукты латвийского производства, люди в публичных местах будут более осторожны и будут больше думать о личной гигиене, покупка непродовольственных товаров через интернет увеличится, продовольственных товаров – уменьшится.
Люди сейчас больше всего ощущают недостаточную доступность услуг здравоохранения, развлечений, общественного питания и образования. После отмены жестких ограничений первое, чем люди хотели бы заняться, – это визиты к родным и друзьям, путешествия и развлечения. Они планируют в повседневной жизни больше времени проводить с семьей, чаще помогать окружающим, вести здоровый образ жизни (бывать на природе, заниматься спортом, готовить еду дома), а также больше путешествовать по Латвии
Вопросы о том, как пандемия COVID-19 влияет на поведение потребителей, как изменятся привычки людей после отмены чрезвычайного положения в стране, актуальны для многих отраслей. Во время вспышки коронавируса людей просили чаще бывать дома, не собираться вместе, соблюдать дистанцию от других, а деятельность магазинов и поставщиков услуг была ограничена. Социологический опрос показывает, что эти и другие обстоятельства повлияли на привычки людей в совершении покупок, а также подсказывает, к чему нужно готовиться дальше.
Изменения в выборе и местах приобретения товаров после отмены чрезвычайного положения и правил строгого дистанцирования:
- Популярность и спрос на латвийские товары вырастут, что подтверждают позитивные признаки в отношении жителей к покупке латвийских товаров: 31% людей намерены покупать их чаще.
- Покупки за границей станут менее популярными. Хотя большая часть ответов(39%) о покупках за границей свидетельствует о том, что люди не планируют менять свои прежние привычки, 24% заявили, что за границей будут, вероятно, закупаться реже. 33% людей трудно ответить на этот вопрос. Полученные данные могут свидетельствовать об осторожности людей и осознании того, что покупки за границей могут быть осложнены из-за различных социально-экономических обстоятельств и из-за ограничений, введенных ради здоровья и безопасности.
- Покупка непродовольственных товаров в интернете стала более популярной. 17% жителей Латвии отмечают, что будут чаще покупать непродовольственные товары в интернете. Это противоположная тенденция по сравнению с продовольственными товарами, так как 17% планируют все же заказывать продовольственные товары в интернете реже. У четверти опрошенных нет конкретной позиции по этому вопросу. Таким образом, можно прийти к выводу, что при покупке продовольственных товаров людям по-прежнему важно лично убеждаться в качестве продуктов, а для предприятий, которые не могут обеспечить продажу товаров в интернете, эта нехватка э-услуг не должна повлиять на спрос.
- Спрос на товары в зарубежных интернет-магазинах упадет. По данным опроса, пятая часть жителей (20%) признает, что, вероятно, будет реже использовать услуги зарубежных интернет-магазинов. Менее 10% оказалось людей, которые собираются делать это чаще. Можно прийти к выводу, что это станет для местных предприятий по торговле в интернете возможностью повысить свою популярность на местном рынке.
- Люди с осторожностью смотрят на посещение торговых центров. В настоящее время примерно 35% жителей уверены, что их поведение не изменится, то есть они будут посещать торговые центры так же часто, как до объявления чрезвычайного положения. Немного больше опрошенных (37%) заявили, что планируют посещать торговые центры реже.
"Опасения людей понятны. Недаром в ходе опроса выяснилось, что 79% респондентов будут уделять личной гигиене больше внимания. Несмотря на то, что более трети населения после окончания чрезвычайного положения хотят воздерживаться от посещения торговых центров, пятая часть (20%) настроены противоположно и планируют посещать их даже чаще. Таким образом, важно следить за потребностями жителей и более чем когда-либо заботиться о создании доверия у потребителей. Мы готовы приспосабливаться и принимать существующую ситуацию, продолжая заботиться о создании условий, безопасных для здоровья, и усиленных мерах гигиены в торговых центрах, чтобы клиенты могли чувствовать себя защищенными и совершение покупок было приятным. У нас отличные наработки, чтобы это реализовать", - сказала руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.
Изменения в привычках и мышлении людей:
- Половина людей (49%) в дальнейшем хотели бы больше времени проводить со своей семьей. Больше половины опрошенных (52%), для которых это актуально, хотели бы добиться, чтобы дети с большей пользой проводили свое свободное время. В период чрезвычайного положения родители больше времени посвящают детям, семье, поэтому и возник вопрос об укреплении семейных связей.
- Чаще работать из дома. 66% поделились своими мыслями о работе из дома в будущем: треть из них не изменит привычек, почти пятой части было сложно сказать, как будет дальше, а 36% заявили, что, скорее всего, чаще будут выполнять работу из дома.
- Время пребывания дома оказало положительное влияние на мысли людей о здоровом образе жизни. Почти 60% людей намерены больше свободного времени проводить на природе. Это подтверждает и ответ людей о физической активности – 44% респондентов, которые этим занимаются, в дальнейшем намерены уделять спорту больше внимания, а 5% ответили, что будут заниматься спортом реже.
- Люди будут чаще готовить дома. Треть жителей (32%) хочет в будущем чаще готовить еду дома, только 7% жителей планируют в будущем готовить еду дома реже.
- Растет желание помогать другим. Опрос показал, что в дальнейшем 31% людей готовы чаще помогать окружающим, 12% было трудно ответить на этот вопрос. В период распространения коронавируса люди стали более чуткими и социально ответственными. Это подтверждает и тот факт, что половина людей (52%), открытых для благотворительности, заявили, что не изменят своих привычек, делая пожертвования, а у пятой части (21%) возникло желание жертвовать на благотворительность еще чаще.
Когда чрезвычайное положение в стране будет отменено, люди в границах возможностей сначала захотят заниматься тем, чего им больше всего не хватало в период самоизоляции и карантина: во-первых, это посещение родственников (53%) и друзей (45%), далее следуют поездки (37%), к тому же более популярными становятся поездки по Латвии – Латвию планируют чаще выбирать целью своего путешествия 38% людей, что свидетельствует о потенциальном росте спроса на местные туристические продукты. Далее следуют развлекательные мероприятия (35%), реализация своих хобби, в том числе встречи с единомышленниками (19%), посещение салонов красоты (15%). Отмечены и другие желания, например, побывать в церкви, в медицинском учреждении, в спортклубе.
Люди сейчас больше всего ощущают недостаточную доступность услуг здравоохранения, развлечений, общественного питания и образования. Известно, что ряд поставщиков услуг в период чрезвычайного положения в стране ограничили и даже прекратили свою деятельность. Услуги, в которых жители Латвии ощущают самую большую потребность, это, во-первых, медицинские услуги (40%); развлечения (25%), например, посещение культурных мероприятий, ночных клубов и кинотеатров; услуги общественного питания (25%) – посещение кафе и ресторанов; услуги учебных заведений (23%), туризм (21%) и услуги красоты (14%). Можно сделать вывод, что после окончания чрезвычайного положения доступность этих услуг для населения будет самой важной.
*Опрос по заказу т/ц Alfa с 30 апреля по 6 мая проводило медиаагенство Mindshare, используя метод опроса в интернете (CAWI). В опросе приняли участие 700 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.
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