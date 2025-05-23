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О будущем Supernova и закулисье "Евровидения": LTV об успехе Tautumeitas

Перевод: rus.tvnet.lv
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Несмотря на то, что конкурс песни "Евровидение" завершился, имя Латвии и название Tautumeitas все еще звучат.

"Мы довольны достигнутым", - заявила представитель LTV в беседе с TVNET+.

На вопрос о том, какие изменения планируются в следующем году в национальном отборе на "Евровидение" (Supernova), она отвечает...

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