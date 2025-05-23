О будущем Supernova и закулисье "Евровидения": LTV об успехе Tautumeitas

RUS TVNETLifestyleЛицаДля абонентовО будущем Supernova и закулисье "Евровидения": LTV об успехе TautumeitasLīga ĀbomaSadaļas SEJAS žurnālisteПеревод: rus.tvnet.lv23 мая 2025, 00:00 Фото: picture alliance / Mandoga Media/ScanpixНесмотря на то, что конкурс песни "Евровидение" завершился, имя Латвии и название Tautumeitas все еще звучат."Мы довольны достигнутым", - заявила представитель LTV в беседе с TVNET+.На вопрос о том, какие изменения планируются в следующем году в национальном отборе на "Евровидение" (Supernova), она отвечает...Комментарии Ключевые слова Supernovaместные звезды"Tautumeitas"TVNET+ RUS