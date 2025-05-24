Отмененный тур, испорченная репутация: звезду "Евровидения" обвиняют в насилии

К удивлению многих, представители Швеции KAJ со своей песней о банном ритуале заняли лишь четвертое место в финале песенного конкурса "Евровидение". Однако еще большим сюрпризом был национальный отбор, когда возможность представлять страну досталась предыдущему победителю конкурса Монсу Сельмерлёву (Måns Zelmerlöw). Впрочем, это время для артиста было особенно сложным - он попал в громкий скандал с разводом, в котором обвиняется в насилии и употреблении наркотиков.
Сельмерлёв стал известен в 2015 году, когда с песней Heroes одержал победу на "Евровидении". Последовав примеру, например, Loreen, музыкант в этом году снова стартовал на конкурсе, однако к удивлению многих уступил "банной" группе KAJ, которая исполнила на конкурсе песню Bara bada bastu.
"Я очень разочаровался. Звучит так, что я не умею проигрывать, но я знаю, что сделал все, что мог". Сам артист признается, что подобную реакцию вызвали события в его личной жизни, а именно скандал с разводом.