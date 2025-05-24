Отмененный тур, испорченная репутация: звезду "Евровидения" обвиняют в насилии

Сельмерлёв стал известен в 2015 году, когда с песней Heroes одержал победу на "Евровидении". Последовав примеру, например, Loreen, музыкант в этом году снова стартовал на конкурсе, однако к удивлению многих уступил "банной" группе KAJ, которая исполнила на конкурсе песню Bara bada bastu.

"Я очень разочаровался. Звучит так, что я не умею проигрывать, но я знаю, что сделал все, что мог". Сам артист признается, что подобную реакцию вызвали события в его личной жизни, а именно скандал с разводом.