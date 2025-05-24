В субботу, 24 мая, в Рижском крематории прошло прощание с солистом группы Mixeri Райво Андерсонсом (29.11.1976-18.05.2025).

"Он был яркой личностью - музыкантом, танцором, другом, отцом - и я знаю, что многие вспоминают его с теплотой и позитивом...