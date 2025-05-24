RUS TVNETLifestyleСобытияДля абонентовФото ⟩ В Рижском крематории прошло прощание с солистом группы Mixeri Райво АндерсонсомSejas.lvJusts Kravalisfotogrāfs, videogrāfsПеревод: rus.tvnet.lv24 мая 2025, 12:53 В субботу, 24 мая, в Рижском крематории прошло прощание с солистом группы Mixeri Райво Андерсонсом (29.11.1976-18.05.2025)."Он был яркой личностью - музыкантом, танцором, другом, отцом - и я знаю, что многие вспоминают его с теплотой и позитивом... Ключевые слова смертьIn memoriamсмерть звездыmixeriTVNET+ RUS