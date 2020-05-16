Задержанный блогер Тихановский идет в президенты Беларуси. Кто он такой?

"Белорусский предприниматель и блогер" - так представляется автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. 6 мая он был задержан для отбывания 15-суточного ареста, назначенного ему за участие в протестах против интеграции с Россией в декабре 2019 года. В тот же день десятки сторонников блогера вышли на акции в его поддержку в Минске, Гродно и Могилеве с требованием освободить Тихановского.

После задержания на YouTube-канале Сергея Тихановского появилось видеозаявление о том, что он намерен участвовать в президентской кампании как кандидат в президенты Беларуси. DW рассказывает, кто такой Сергей Тихановский и почему в Беларуси растет популярность политических блогов.

Тихановский дал слово простым белорусам

Сергей Тихановский родом из Гомеля, ему 41 год. Как указывает сам блогер в своем последнем видео, "в прошлом году я вынужден был стать видеоблогером, потому что столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью". YouTube-канал "Страна для жизни" он начал вести в 2019 году и за год смог набрать 140 тысяч подписчиков. За последнюю неделю, уже после задержания Тихановского, на его канал подписались еще около 35 тысяч человек.

Как указано в описании канала "Страна для жизни", он посвящен историям простых белорусов и реальным кейсам предпринимателей", которые помогут "построить страну для жизни". Тихановский снимает видео на общественно-политическую тематику и рассказывает о проблемах людей - в основном, в белорусских регионах.

Вместе со своей командой на автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси и встречался с подписчиками, которые сами на камеру рассказывали ему о проблемах в городе и стране. Самое популярное видео на канале (788 тысяч просмотров) - рассказ женщины из города Глубокое о своей жизни и об отношении к президенту Александру Лукашенко. Также на канале Тихановского можно найти видео-интервью с оппозиционными политиками и бизнесменами.

Предприниматель и блогер

О работе и средствах заработка Тихановского известно немного, в своем блоге он представляется предпринимателем. По информации белорусского издания "Наша Ніва", ранее Тихановский занимался бизнесом в сфере видеосъемок. По некоторым данным, какое-то время Сергей работал в Москве, а когда вернулся, начал вести блог. Теперь блогер собирает пожертвования с подписчиков через YouTube и краудфандинговую платформу.

Любопытно, что Тихановский известен своим отказом общаться с прессой, мол обо всем рассказывается в блоге. Правда, в 2017 году он рассказал сайту Onliner.by о покупке за 2200 долларов в деревне Огородня-Гомельская "кулацкого дома", памятника архитектуры, который он хотел восстановить и организовать там отель с магазином и кофейней. Как объяснил Тихановский спустя 2 года, из-за бюрократии проект так и не удалось реализовать.