Верите, что ей 70? И это одна из причин, почему все обсуждают свадебного дизайнера Веру Вонг

Культовый звездный дизайнер свадебных платье Vera Wang (Вера Вонг) устроила собственную фотосессию - и, как говорится, "взорвала Сеть".

Секрет молодости

Кроп-топы и подтянутый пресс, привлекательные стройные ноги, заколки в длинных волосах... Красота, верно? Однако мы тут даже не об этом, ведь 27 июня Вере Вонг исполнится 71 год.

Веру Вонг уже давно "обвиняют" в том, что дизайнер или "пьет кровь единорогов", или "она - ведьма", ведь выглядеть так, как выглядит она в таком возрасте, без магии непросто.

На вопрос подписчиков, действительно ли она родилась в 1949 году, Вонг ответила: "Чистая правда".

О том, как ей удается так хорошо выглядеть, Вера говорит редко. Но самым весомым плюсом она называет свои гены: родители Вонг родом из Китая, где большинство жителей отличаются стройными фигурами и хорошей кожей. Основной секрет красивой кожи, согласно мнению дизайнера, - отсутствие загара:

"Я не из тех, кого вы запросто встретите на пляже. Всегда предпочитаю надевать многослойные наряды и защищаться от солнца".

У женщины также и спортивное прошлое: когда-то Вера занималась фигурным катанием, и в настоящее время старается не терять форму, занимаясь на тренажерах. Если говорить о питании, то много лет назад Вера познакомилась с японским врачом Хироми Шинья, который занимается операциями на кишечнике, начав практиковать изобретенную им систему. Система, к слову, рассказана в книге хирурга - "О вреде "здорового питания", или как дожить до 100 лет, не болея".

Свадебные платья от Веры Вонг

В платьях Веры под венец шли такие знаменитости как Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Дженнифер Гарнер, Иванка Трамп, Шэрон Стоун, Хилари Дафф, Ума Турман, Дженнифер Лопес. И это только очень-очень краткий список.

Если говорить о вечерней одежде дизайнера, то ее также носила Мишель Обама.

В 1990 году она открыла собственный салон дизайна в отеле Carlyle в Нью-Йорке, где показаны платья невесты ее торговой марки. А до этого Вера проработала старшим редактором моды в Vogue в течение семнадцати лет! Покинула пост она только в 1987 году.

Вскоре знаменитая дизайнер расширила свой бренд, добавив парфюмерию, украшения и так далее. 23 октября 2001 года в свет вышла книга Веры. В июне 2005 года она стала лауреаткой конкурса американского совета модельеров в номинации Женская одежда - "Дизайнер Года".

Влияние на поп-культуру

Работы Вонг часто упоминается в популярной культуре. Не верите? Опять же приводим только краткий (но самый яркий) список: