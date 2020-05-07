Автобиография Мишель Обамы стала бестселлером, а Netflix выпустил фильм о ней. В чем дело?

Книга мемуаров Мишель Обамы "Becoming. Моя история" в 2018 году стала бестселлером в США, она переведена на 32 языка и 10 месяцев возглавляла самый престижный книжный рейтинг Amazon. А теперь и на Netflix вышел документальный фильм о бывшей первой леди США.

На протяжении всей жизни Мишель сталкивалась с проявлениями расизма и нетерпимости. Интересно, что именно ей суждено было стать не только первой темнокожей первой леди США, но и настоящей любимицей американцев [и не только].

Трейлер фильма от Netflix:

Мы собрали всё, что можно узнать о женщине из её автобиографий.

Семья и отношение к афроамериканцам

Мишель Обама довольно честно рассказала о своей семье. Её отец скончался рано, у него был рассеянный склероз, Мишель до сих пор тяжело справиться с болью от этой потери. Она также рассказала, что её старший брат Крейг Робинсон всегда рядом, "хотя до сих пор иногда кажется, что мама любит его больше".

По мнению бывшей первой леди, чтобы равенство верховенствовало - нужно признаться самому себе, кто ты:

"Я - бывшая первая леди и потомок рабов. Моя прапрапрабабушка была рабыней. [...] Мой дед, будучи талантливым человеком, не смог сделать достойную карьеру, потому что его не взяли в университет из-за цвета кожи".

Мишель до сих пор помнит один неприятный момент из детства, когда в школе психолог сказала ей, что она не сможет поступить в Принстон. По её признанию, это всё ещё обижает её. Но, несмотря на обиды и нетерпимость, она отмечает, что её воспитали с чувством собственной значимости, а "ваш успех зависит не от равенства в обществе, а от вас самих".

"Я никогда не говорила ей [психологу], что она была неправа и что я все-таки - подходящий материал для Принстона. Все равно это ничего бы не дало. Да и, в конце концов, мне не нужно было ничего ей доказывать", - признавалась первая леди США в своих мемуарах.

О встрече с Бараком

Девушка поступила [в университет], а по окончании с лёгкостью нашла работу в юридической фирме Чикаго Sidley Austin. В конце концов именно Мишель доверили курировать одного из практикантов - Барака Обаму.

"У Барака Обамы всегда была походка Барака Обамы - словно у него полно времени и всё впереди. Увидев его, я подумала что-то вроде: "Парень, а ты милый". Но в то же время у меня не было особого интереса, я не собиралась встречаться с практикантом. Это же так низко", - вспоминала как-то Мишель в эфире телешоу Good Morning America.

До встречи с Обамой Мишель интересовала только карьера, а отношения - вовсе нет. Но тут случилась любовь!

О детях

С появлением дочерей приоритеты Мишель сместились безвозвратно. Безопасность и благополучие семьи стали ее главной ценностью. Конечно же, после рождения Малии и Саши женщина не стала домохозяйкой: она продолжала работать, периодически брала маленьких дочерей с собой на собеседования.

Белый дом

Отношение Мишель к этому месту было как к настоящему дому. Семья Обама изменила дресс-код работников, а детям было разрешено устраивать вечеринки. В свою очередь, Мишель попросила горничных научить детей выполнять домашние дела.

Мишель также рассказала, что рыдала, когда в 2017 году нужно было покинуть Белый дом. Это она связывает скорее с накопившимся напряжением, а сейчас честно признаётся, что не скучает по этому месту, поскольку у неё "новый путь".

Мишель никогда не старалась вести себя как рафинированная леди из высшего общества. Она всегда помнила о своём "рабочем" происхождении. Именно поэтому сначала американцы, а с ними и весь мир, критиковали то стиль женщины, то манеры, то речь.

Спустя время на смену возмущению пришло восхищение - мало кто из первых леди США мог взять и разбить огород в саду Белого дома или же дружески приобнять Елизавету II на важном приёме в рамках крупного международного саммита.

Политика и отношение к афроамериканцам

Как она признаётся, предвыборная кампания 2008 года была не из лёгких: пару поливали грязью, а слова "извращали".

"Для многих мы были провокацией - теперь семья афроамериканцев живёт в "их" Белом доме. [...] Нам угрожали, у Белого дома стреляли, отпускали расистские шутки. Вероятно, люди не были к нам готовы", - признавалась Обама в фильме.

О победе Трампа и выборах

"Я понимаю тех, кто голосовал за Трампа. Но не тех, кто вообще не пришёл на выборы. Люди всё ещё думают, что это игра. После всей этой [сделанной Бараком Обамой] работы они просто не потрудились проголосовать вообще. Это моя травма".