Bolt Food пришел в Елгаву. Одну неделю доставка для некоторых клиентов будет бесплатной

Bolt Food начал обеспечивать доставку еды и в Елгаве - из магазинов Rimi и Mego, ресторанов быстрого питания Hesburger и McDonalds, а так же киосков Narvesen. Об этом сообщили RUS.TVNET в компании.
Со временем список ресторанов и магазинов будет расширен. Как сообщает компания, в первую неделю доставка в радиусе двух километров будет бесплатной - таким образом клиентов хотят ознакомить с новой услугой.
Все заказы будут осуществляться бесконтактным способом. Для того, чтобы заказать еду, необходимо сказать мобильное приложение.
Bolt Food доставку продовольствия начал обеспечивать в январе этого года. Первым городом стала Рига, после добавились Лиепая и Даугавпилс, а сейчас и Елгава.
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