Bolt Food пришел в Елгаву. Одну неделю доставка для некоторых клиентов будет бесплатной

Со временем список ресторанов и магазинов будет расширен. Как сообщает компания, в первую неделю доставка в радиусе двух километров будет бесплатной - таким образом клиентов хотят ознакомить с новой услугой.

Все заказы будут осуществляться бесконтактным способом. Для того, чтобы заказать еду, необходимо сказать мобильное приложение.

Bolt Food доставку продовольствия начал обеспечивать в январе этого года. Первым городом стала Рига, после добавились Лиепая и Даугавпилс, а сейчас и Елгава.