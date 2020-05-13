Скинуть лишний вес без посещения зала, или Сколько калорий можно сжечь при уборке

Обычное мытье тарелок или вытирание пыли не смогут заставить организм сжигать калории. Убирать - так весь дом! Создайте нужную атмосферу: включите музыку, наденьте спортивную одежду, что поможет не только настроиться, но и избежать травм.

Мытье посуды

Это хорошая разминка. Пока вы нагружаете руки, оттирая засохшие пятна с тарелок и сковородок, главное не забывать о ногах. Поставьте ноги на ширине плеч и встаньте на носки. Побудьте в таком положении 10 секунд и затем медленно опуститесь. Повторяем 10 раз, по несколько подходов с минутными перерывами. Так вы сможете сжечь примерно 50 калорий за 30 минут.

Вытирание пыли

Тут уже будут работать мышцы рук, плеч и пресса. Не ленитесь чаще промывать тряпку - таким способом будет сделано больше шагов. И посильнее отжимайте тряпку - это сможет дать нагрузку на грудные мышцы. Еще одно утяжеление можно получить, если вытирать пыль на нижних полках в приседе!

Уборка пола

Двигая шлангом пылесоса взад и вперед, вы занимаетесь прокачиванием пресса, а также данный процесс удобно сопровождать глубокими выпадами. В труднодоступных местах – под диванами, кроватями или тумбочками – вы можете пылесосить в приседе. Так вы сможете сжечь 190 калорий за час. Полы также лучше мыть не шваброй, а руками, тогда вы сможете сжечь еще 240 калорий в час.

Готовка

30 минут готовки сможет помочь сжечь еще 150 калорий. Снимайте кожуру с овощей, режьте, взбивайте. Самое затратное по энергии дело - замешивание теста.

Как американка скинула 35 кг, просто выполняя работу по дому?

Вам кажется сомнительным тот факт, что уборка может помочь избавиться от лишнего веса? Тогда издание приводит реальный пример - домохозяйку из Техаса Талитту Коулман, которой удалось похудеть на 35 килограммов, делая простые домашние дела! Чтобы скинуть вес, она начала правильно питаться и добавила физические нагрузки в уборку и другие дела по хозяйству. Так, вместо того, чтобы просто медленно и обычно орудовать пылесосом, Коулман стала в это же время приседать или ходить на цыпочках.

Талитта проживает на ферме, держит лошадей и коров. Разгрузку кормов для зверей девушка также превратила в тренировку на ноги - мешки она носит на плечах, и при этом делает глубокие выпады. Еще один совет Коулман - играйте с домашними животными и детьми!

"Чтобы скидывать по полкило в неделю, надо в день сжигать по 500 калорий",

- приводит слова девушки "Чемпионат".