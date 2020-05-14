Акции, накопления в США и мопед. Имущество и доходы премьера Кариньша

Примерно треть накоплений составляют средства в пенсионном фонде. Накопления главы правительства хранятся в коммерческих учреждениях США, в одном из бельгийских банков и в Swedbank.

В виде зарплаты премьер-министр в прошлом году получил 65 979 евро, в Европарламенте (в начале 2019 года Кариньш еще был депутатом Европарламента) - 47 184 евро, от американской компании Spartan Corp. - 5180 долларов (4763 евро).

Премьеру принадлежат акции нескольких американских компаний в целом на сумму 13 354 доллара (12 280 евро).

Кариньш владеет акциями компаний Caterpillar Inc., First Solar Inc., General Electric Co., Eli Lilly&Co, Wabtec Corporation, Dow Inc., Corteva Inc. и Dupont de Nemours Inc.

Также в декларации указано, что в совместной собственности у премьера имеются земля и здания в Айнажи, ему принадлежат земля и здание в Риге.

У премьер-министра есть легковой автомобиль Toyota, мопед и лодка.