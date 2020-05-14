Пт, 15.05.2020
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Под Ригой перевернулась фура с 40 тоннами песка. Погиб водитель
Видео

ФОТО: скриншот видео

В четверг утром на Видземском шоссе у Инциемса произошла авария - перевернулся груженный песком грузовик Scania, водитель которого погиб на месте. 

Шофер не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

В кабине оказался зажат водитель грузовика. На помощь к нему бросили свиджетели аварии - пытались его вызволить из железной ловушки, но не смогли. вытащить водителя удалось только сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы, которые приехали быстро. Спасателей было много - из Цесиса, Сигулды и Риги. 

К сожалению, когда водителя вытащили из кабины, медики ему не могли уже ничем помочь. Мужчина скончался.  

Тормозной путь грузовика можно проследить по отпечаткам шин на асфальте. Возможно, разорвалось колесо. 

ФОТО: скриншот видео

Программе Degpunktā удалось связаться с предприятием, которому принадлежит попавшая в аварию Scania, представители которого рассказали, что погибший водитель работал у них три года и был опытным, с большим стажем. Представители предприятия воздержались от комментариев относительно причин аварии, лишь отметили, что грузовик был в хорошем техническом состоянии и проходила своевременное обслуживание. На предприятии, сославшись на следователей, сообщили, что с колесами все было в порядке. Фура перевозила 40 тонн песка.

Видео: сюжет TV3 об аварии на Видземском шоссе 

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