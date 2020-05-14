Под Ригой перевернулась фура с 40 тоннами песка. Погиб водитель
В четверг утром на Видземском шоссе у Инциемса произошла авария - перевернулся груженный песком грузовик Scania, водитель которого погиб на месте.
Шофер не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.
В кабине оказался зажат водитель грузовика. На помощь к нему бросили свиджетели аварии - пытались его вызволить из железной ловушки, но не смогли. вытащить водителя удалось только сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы, которые приехали быстро. Спасателей было много - из Цесиса, Сигулды и Риги.
К сожалению, когда водителя вытащили из кабины, медики ему не могли уже ничем помочь. Мужчина скончался.
Тормозной путь грузовика можно проследить по отпечаткам шин на асфальте. Возможно, разорвалось колесо.
Программе Degpunktā удалось связаться с предприятием, которому принадлежит попавшая в аварию Scania, представители которого рассказали, что погибший водитель работал у них три года и был опытным, с большим стажем. Представители предприятия воздержались от комментариев относительно причин аварии, лишь отметили, что грузовик был в хорошем техническом состоянии и проходила своевременное обслуживание. На предприятии, сославшись на следователей, сообщили, что с колесами все было в порядке. Фура перевозила 40 тонн песка.
Видео: сюжет TV3 об аварии на Видземском шоссе
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