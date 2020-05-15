Пт, 15.05.2020
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Выписывала рецепты на психотропные вещества. В Резекне судят семейного врача

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

На этой неделе Резекненский суд не смог рассмотреть дело против местного семейного врача Ирены Лопсы за незаконную деятельность с психотропными веществами, поскольку один из обвиняемых по этому делу заболел.

В 2016 году сотрудники Уголовной полиции Латгальского регионального управления получили оперативную информацию о том, что некий семейный врач в Резекне, предположительно, ведет противозаконную деятельность, связанную с выдачей рецептов на получение наркотических или психотропных веществ.

Для проверки этих сведений был начат уголовный процесс.

Установлено, что второй обвиняемый побудил семейного врача выписать рецепт на психотропные вещества.

Он незаконно купил и хранил запрещенное вещество с целью продажи, и даже попытался передать его лицу, временно находившимся под стражей.

Примечательно, что в 2014 году Ирена Лопса была признана "женщиной года" города Резекне, а в 2016 году ее награждали за работу в специальной общеобразовательной школе-интернате.

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