Фото ⟩ "Соблюдая дистанцию". Как в Риге проходит фестиваль уличной еды Street -2m- Food

За время ЧС мы уже успели забыть, как весело порой бывает толкаться в очереди к вагончику, где прямо на улице вам сделают бургер или испекут вафлю. Начиная с 14 мая в квартале улицы Калнциема каждую неделю в среду, четверг и пятницу будет проходить фестиваль уличной еды Street -2m- Food.
Организаторы фестиваля сообщают, что каждый раз в фестивале будут участвовать только четыре-пять торговцев. На месте мероприятия будут следить за соблюдением норм социального дистанцирования, будет возможность воспользоваться дезинфектором. Вообщем, можно и сходить! Я пока посмотрите фотоотчет нашего фотографа, который посетил фестиваль в пятницу, 15 мая.
Галерея: В Риге проходит фестиваль уличной еды "Street -2m- Food"
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