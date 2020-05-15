Фото ⟩ "Соблюдая дистанцию". Как в Риге проходит фестиваль уличной еды Street -2m- Food

За время ЧС мы уже успели забыть, как весело порой бывает толкаться в очереди к вагончику, где прямо на улице вам сделают бургер или испекут вафлю. Начиная с 14 мая в квартале улицы Калнциема каждую неделю в среду, четверг и пятницу будет проходить фестиваль уличной еды Street -2m- Food.