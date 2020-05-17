Врачи ответили на детские вопросы о коронавирусе. Взрослым тоже будет интересно

Есть классный способ перестать трогать предметы вокруг, всякие интересные коробочки и баночки в магазине: когда выходите из дома, спрячьте руки в карманы. Или можно зажать руки в кулачки, чтобы ничего не трогать. И еще очень важно: когда мы кашляем или чихаем, не нужно прикрывать "от ладонью. Лучше чихать и кашлять в локоть.

"Коронавирус — опасная болезнь?"

Большинство людей, которые встречаются с коронавирусом, болеют не тяжело, если вообще болеют, — некоторые люди могут просто заразиться, но никак этого не почувствовать. Мы знаем, что дети болеют редко и не тяжело. Страшнее всего этот вирус для бабушек и дедушек и для тех людей, у которых есть какие-то болезни, например проблемы с сердцем, с легкими, другие сложности со здоровьем. Если такие проблемы есть, то нужно быть наиболее осторожными. Для тех, кто молод, здоров, правильно ест, занимается физкультурой, коронавирус менее опасен.

"Зачем нужна самоизоляция? И что это такое?"

Самоизоляция — это когда нужно сидеть дома и нельзя встречаться с друзьями, родственниками, нельзя обнять бабушку, если она живет не с вами. Это может быть очень грустно. Но самоизоляция действительно сейчас очень нужна. Почему она началась? Однажды ученые и врачи поняли, что коронавирус очень быстро перепрыгивает с одного человека на другого. И может так случиться, что в один момент окажется очень много людей, которым надо лечь в больницу. Самоизоляция нужна, чтобы в больницах хватало мест тем, кому нужна помощь врачей. Когда мы никуда не выходим, вирусу намного сложнее перепрыгивать от человека к человеку. Поэтому мы вынуждены сидеть дома и не общаться с теми, кого так любим.

Дома сейчас безопаснее всего. Но если вдруг так случилось, что вам дома плохо, что кто-то вас обижает, есть специальный телефон — 8 800 200 01 22. По этому номеру любой человек, даже самый маленький, может позвонить и сказать, что дома с ними плохо обращаются.

"Почему в самом начале, когда только появился COVID-19, не приняли никаких серьезных решений? Ведь отправили нас на карантин, лишь когда число заболевших стало с невероятной скоростью возрастать"

Когда все это только начиналось, казалось, что ситуация не очень опасная. И как мы говорили, подобные истории уже были, были похожие коронавирусы, которые вызывали проблемы с дыханием у людей. Но тогда удавалось все сдержать гораздо меньшими мерами. Поэтому особого значения этой истории сначала никто и не придавал. Но потом стало понятно, что этот вирус гораздо сильнее нам вредит, чем мы думали. И пришлось установить жесткие ограничения.

"Почему не все сидят дома? Почему некоторые продолжают ходить на работу?"