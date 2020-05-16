Разлученный из-за коронавируса с мамой мальчик написал письмо шейху. Маму вернули домой

Арчи очень скучал по маме и решил вернуть ее любым способом - он обратился к шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где проживает его семья, пишет "Медуза".

В своем письме мальчик пожаловался, что "провел 52 ночи в разлуке с мамочкой" и попросил шейха пустить маму домой. К письму он приложил и рисунок, изображающий маму, с подписью "день, когда мама вернется домой".

Удивительно, но письмо все-таки попало в руки адресату. Шейха просьба ребенка очень тронула - Сауд ибн Сакра аль-Касими написал ответное письмо, в котором назвал Арчи храбрецом. Выполнил он и просьбу ребенка.

Таким образом, мама вернулась в ОАЭ, но обняться с сыном пока не может - ей предстоит провести две недели на карантине. Впрочем, семью это не пугает, главное ведь, что мама снова дома.