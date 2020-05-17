Петравича: Пришло письмо, что отдадут ребенка в детдом, раз уж у правительства такие решения

"Кризис внес коррекции в каждую семью, и не все эти изменения связаны с финансами - также и с человеческим фактором. Каждый день получаю множество писем - мне пишут на Facebook, в WhatsApp, на электронную почту. Иногда читаю, и думаю - ну как я могу помочь?", - поделилась своим опытом Петравича.

"Была такая история - бабушка находится в пансионате, приближаются последние дни ее жизни. А родные из-за введенных ограничений не могут ее посетить, нельзя прийти и попрощаться с бабушкой. Но я же на свою голову не могу отметить какое-либо из ограничений", - объясняет министр.

Она отметила, что ситуация сложна, и ни у кого нет опыта, как действовать в таких ситуациях, как выйти из кризиса максимально "мягким" способом. Петравича рассказала, что министерство получает информацию о подростковых проблемах - им очень сложно находиться в изоляции без сверстников.

"Также получаем сигналы от родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, о том, что медицинские услуги сейчас ограничены. Родителям нужно стать учителями, помогать своим детям. У родителей, конечно, есть чувство тревоги о том, что они могут остаться без доходов, часть из них потеряла работу.

У родителей сейчас огромная нагрузка", - рассказала министр.

Петравича поделилась, что уровень стресса повысился и в ее семье - младшая дочь заканчивает среднюю школу, волнуется перед централизованными экзаменами.

"Моя дочь спокойная, самостоятельная, однако эта ситуация доставила ей стресс, потому что удаленная учеба не может сравниться с учебой в классе. На учебу она тратит очень много времени - нужно не только готовиться к экзаменам, но изучать и другие предметы", - поделилась Петравича.

ФОТО: Artūrs Ķipsts, Mammamuntetiem.lv

Министр говорит, что в июне режим чрезвычайной ситуации, скорее всего отменят, при этом отмечая, что "жизнь сразу не вернется на прежние рельсы".

"Правильны ли все принятые решения, корректны ли пособия - мы в министерстве это анализируем каждый день. Однако признаю, что всегда будет кто-то, кто останется вне круга помощи, и поэтому будет недоволен. За это нас критикуют больше всего - оказана ли помощь в таком размере, в каком ее ждали", - объяснила Рамона Петравича. При этом она отметила, что дети и семьи всегда были приоритетом министерства.

"Недавно решили увеличить пособия для опекунов, и получили упреки - почему опекунам, а не биологическим семьям? Надо проводить большую работу, объясняя обществу, что такое приемные семьи, каково это, когда ребенок остался без родителей.

Мне даже пришло письмо, что своего ребенка отдадут в детский дом, раз уж приняты такие решения. Поддержка такая, какую мы можем обеспечить", - поделилась она.

Видео: Полное интервью с Ромоной Петравичей