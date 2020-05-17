Бегавший по Пурвциемсу лось пойман и выпущен в лес: были применены транквилизаторы

Сообщается, что животное было замечено у здания Рижского техникума туризма и творческой индустрии на углу улиц А.Деглава и Ницгалес, недалеко от Деглавского моста.

ФОТО: Скриншот видео Facebook/Purvciems

Rīgā, Dārzciema apkaimē, pa pilsētas ielām pastaigājas alnis, redzams aculiecinieka uzņemtajā video. Alnis novērots netālu no Zeltiņu ielas. pic.twitter.com/59ndgRPmaQ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) May 17, 2020

Видео: Съемка очевидца из Пурвциемса

Видео: Лось у техникума в Пурциемсе

RUS.TVNET связался с пресс-секретарем Рижской муниципальной полиции Томом Садовским.

"Начиная с обеда с интервалом в несколько часов Рижская муниципальная полиция получила три звонка о лосе, бродящем по Риге. В первые два выезда полиции животное уже успело покинуть место своего нахождения, однако после третьего звонка представителям правопорядка удалось установить местонахождения лося.

Было заметно, что животное напугано, лоз заблудился в "городских джунглях". Чтобы поймать лося, полиция привлекла специалистов из ветеринарной клиники Dr. Beinerta.

Ожидая подмогу полицейские контролировали передвижения лося, не давая ему скрыться.

Когда на место приехали ветеринары, они решили использовать транквилизаторы.

После их применения ветеринары наложили швы на раны животного, позже животное вывезли из Риги и отпустили в лес. Перед этим они убедились, что с лосем все в порядке", - прокомментировал он.