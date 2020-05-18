Впервые за 30 лет во Франции родились шестерняшки: пять девочек и один мальчик появились на свет в больнице в Страсбурге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию RTL.
Новорожденные, весом от 630 до 730 грамм, при помощи кесарева сечения появились на свет на 25 неделе беременности у женщины, которая была подвержена стимуляции яичников. У матери шестерняшек уже есть двое старших детей.
Для того чтобы помочь малышам родиться, была задействована команда из 30 экспертов. Новорожденных поместили в неонатальную реанимацию, им нужно будет провести в больнице "несколько месяцев".
Рождение сразу шестерых - это редкое явление, происходящее в мире в среднем один раз за 4,7 миллиарда родов. В прошлый раз во Франции такое рождение случилось более 30 лет назад, в 1989 году в парижской больнице.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!