Впервые за 30 лет: во Франции родились шестерняшки

Новорожденные, весом от 630 до 730 грамм, при помощи кесарева сечения появились на свет на 25 неделе беременности у женщины, которая была подвержена стимуляции яичников. У матери шестерняшек уже есть двое старших детей.

Для того чтобы помочь малышам родиться, была задействована команда из 30 экспертов. Новорожденных поместили в неонатальную реанимацию, им нужно будет провести в больнице "несколько месяцев".

Рождение сразу шестерых - это редкое явление, происходящее в мире в среднем один раз за 4,7 миллиарда родов. В прошлый раз во Франции такое рождение случилось более 30 лет назад, в 1989 году в парижской больнице.