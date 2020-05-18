Как безопасно приобрести лекарства во время Covid-19 и получить консультацию фармацевта удаленно?

"Чрезвычайная ситуация осложнила жизнь многим - кто-то понимает, что выходить из дома опасно, другим нужно употреблять лекарства каждый день и важно, чтобы их можно было купить именно тогда, когда необходимо, но их доставку надо немного подождать. Изменения в доступность лекарств внес и новый порядок выписывания и выдачи компенсируемых медикаментов, который вступил в силу 1 апреля и предусматривает в рецептах компенсируемых лекарств писать международное непатентованное название лекарств, или МНН", - поясняет фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань и предлагает способы уменьшить напряжение и сэкономить время.

Личная консультация фармацевта не теряет своего значения и стопроцентно не заменится, но вот рекомендации по использованию цифровых инструментов, которые помогут решить многие, казалось бы, сложные вопросы в связи с приобретением и использованием лекарств и других аптечных продуктов.

Используй информационный ресурс регистра лекарств

На сайте Государственного агентства лекарств zva.gov.lv любой может узнать обо всех доступных в Латвии лекарствах, найти информацию о диапазоне цен на лекарства, выяснить, есть ли интересующие лекарства в списке компенсируемых медикаментов, референтные ли это лекарства, то есть более дешевые. На этом сайте находится также подробная информация о приобретении, правильном использовании и хранении лекарств, а также о выписке МНН в рецептах компенсируемых лекарств и порядке выдачи этих лекарств в аптеках.

Выясни, прежде чем идти в аптеку

Обсуждается создание единого поисковика лекарств, но пока такой проект не реализован. Однако в случае необходимости можно пользоваться созданным на сайте Mēness aptieka помощником - поисковиком товаров. Вписав название товара или медикамента, можно проверить, доступен ли он в конкретной аптеке. Поисковик товаров может показать, что в ближайшей аптеке необходимого медикамента нет, но он есть в какой-нибудь другой аптеке. Там же можно получить информацию о времени работы аптеки, есть номер телефона аптеки для связи и можно узнать, принимает ли эта аптека медикаменты для утилизации.

Но прежде, чем отправиться в аптеку, обязательно надо позвонить, чтобы убедиться, что товар действительно еще доступен (его может купить кто-то другой, пока вы собираетесь в аптеку)!

Консультируйся с фармацевтом через интернет или по телефону

Кризисная ситуация побудила фармацевтов к введению новой, до сих пор не используемой в Латвии услуги фармацевтического ухода. Это консультации фармацевта в интернете (online). Mēness aptieka совсем недавно начала новую инициативу — подать заявку на бесплатную консультацию фармацевта в интернете можно на сайте menessaptieka.lv или e-menessaptieka.lv. Для связи с фармацевтом можно воспользоваться также телефоном — его номер находится в левом нижнем углу стартовой страницы e-menessaptieka.lv. Если сразу не удается дозвониться, фармацевт перезвонит, как только освободится, можно послать также SMS, разъясняет работу услуги Вадим Брижань.