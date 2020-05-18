Как безопасно приобрести лекарства во время Covid-19 и получить консультацию фармацевта удаленно?

Безопасно ли идти в аптеку в это время? Есть ли лекарства, которые мне выписали? Как их правильно употреблять? Могу ли я спросить фармацевта обо всем, что я хочу выяснить? Ответы на эти и другие вопросы можно найти с помощью полезных цифровых возможностей.
"Чрезвычайная ситуация осложнила жизнь многим - кто-то понимает, что выходить из дома опасно, другим нужно употреблять лекарства каждый день и важно, чтобы их можно было купить именно тогда, когда необходимо, но их доставку надо немного подождать. Изменения в доступность лекарств внес и новый порядок выписывания и выдачи компенсируемых медикаментов, который вступил в силу 1 апреля и предусматривает в рецептах компенсируемых лекарств писать международное непатентованное название лекарств, или МНН", - поясняет фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань и предлагает способы уменьшить напряжение и сэкономить время.
Личная консультация фармацевта не теряет своего значения и стопроцентно не заменится, но вот рекомендации по использованию цифровых инструментов, которые помогут решить многие, казалось бы, сложные вопросы в связи с приобретением и использованием лекарств и других аптечных продуктов.
Используй информационный ресурс регистра лекарств
На сайте Государственного агентства лекарств zva.gov.lv любой может узнать обо всех доступных в Латвии лекарствах, найти информацию о диапазоне цен на лекарства, выяснить, есть ли интересующие лекарства в списке компенсируемых медикаментов, референтные ли это лекарства, то есть более дешевые. На этом сайте находится также подробная информация о приобретении, правильном использовании и хранении лекарств, а также о выписке МНН в рецептах компенсируемых лекарств и порядке выдачи этих лекарств в аптеках.
Выясни, прежде чем идти в аптеку
Обсуждается создание единого поисковика лекарств, но пока такой проект не реализован. Однако в случае необходимости можно пользоваться созданным на сайте Mēness aptieka помощником - поисковиком товаров. Вписав название товара или медикамента, можно проверить, доступен ли он в конкретной аптеке. Поисковик товаров может показать, что в ближайшей аптеке необходимого медикамента нет, но он есть в какой-нибудь другой аптеке. Там же можно получить информацию о времени работы аптеки, есть номер телефона аптеки для связи и можно узнать, принимает ли эта аптека медикаменты для утилизации.
Но прежде, чем отправиться в аптеку, обязательно надо позвонить, чтобы убедиться, что товар действительно еще доступен (его может купить кто-то другой, пока вы собираетесь в аптеку)!
Консультируйся с фармацевтом через интернет или по телефону
Кризисная ситуация побудила фармацевтов к введению новой, до сих пор не используемой в Латвии услуги фармацевтического ухода. Это консультации фармацевта в интернете (online). Mēness aptieka совсем недавно начала новую инициативу — подать заявку на бесплатную консультацию фармацевта в интернете можно на сайте menessaptieka.lv или e-menessaptieka.lv. Для связи с фармацевтом можно воспользоваться также телефоном — его номер находится в левом нижнем углу стартовой страницы e-menessaptieka.lv. Если сразу не удается дозвониться, фармацевт перезвонит, как только освободится, можно послать также SMS, разъясняет работу услуги Вадим Брижань.
Во время консультации фармацевт может дать ответы о лекарствах, которые уже используются или которые только что выписаны, об их возможных побочных эффектах и взаимодействии, о пищевых добавках и продающихся в аптеке средствах ухода за кожей. Фармацевт проверит доступность выписанных лекарств, в том числе компенсируемых, выяснит наличие референтных лекарств и ответит на другие вопросы.
В аптеке все же поясняют, что не следует звонить фармацевту, чтобы сознательно искать проблему в использовании лекарств. Скорее всего, ты делаешь все правильно, успокаивает фармацевт. Но если все же о чем-то мучает беспокойство, разговор с фармацевтом позволит понять, используются ли лекарства в нужное время, действительно ли у лекарства есть побочные эффекты или нежелательное взаимодействие.
Сообщай о побочных эффектах лекарств
Если при употреблении лекарств наблюдаешь какие-либо побочные эффекты — чувствуешь дискомфорт, появился симптом, которого не было до начала терапии, или одновременно употребляешь несколько медикаментов, которые нежелательно взаимодействуют и вызывают побочный эффект, сообщи об этом своему врачу или фармацевту (в интернете или по телефону) или на сайте Государственного агентства лекарств zva.gov.lv. Учти, что о побочном эффекте свидетельствует не только симптом, но и, например, то, что конкретные лекарства не эффективны или менее эффективны, чем прежние. Это особенно важно, если врач выписал в рецепте международное непатентованное название лекарств.
Делегируй приобретение лекарств другому лицу
Если по какой-либо причине ты не можешь получить в аптеке свои лекарства, делегируй это кому-нибудь другому. Делегировать можно, авторизовавшись в системе E-veselība. Делегированный человек сможет приобрести твои лекарства по электронным рецептам, не показывая в аптеке идентификационный номер э-рецепта, а только удостоверяющий личность документ - паспорт или идентификационную карту (водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, карта рижанина не годятся!). Делегирование в любой момент можно изменить или отменить.
Заказывай аптечные товары через интернет
Одна из возможностей приобретения в том числе и аптечных продуктов - воспользоваться предложением по покупке в интернете. Большую часть безрецептурных медикаментов, пищевых добавок и косметических средств можно заказать также на e-menessaptieka.lv, выбрав самый удобный способ доставки (даже до дверей дома!) и произведя оплату в интернете или в ближайшей аптеке, если указать ее как место получения товаров.
Если при поиске необходимых товаров возникает какой-то вопрос, консультируйся с фармацевтом.
Это пригодится, например, при выборе безрецептурных медикаментов и пищевых добавок, так как, если ты ежедневно употребляешь какие-либо рецептурные лекарства, надо учитывать, что эти продукты могут взаимодействовать с ними и влиять на действие рецептурных медикаментов.
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