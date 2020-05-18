Госполиция купила и не пользуется радарами и дроном. В Полицейском колледже - нарушения

Госконтроль указал на закупки технического оборудования для Госполиции, предназначенного для улучшения безопасности на дорогах, которые иллюстрируют недостаточный контроль за закупками.

Ответственные органы потратили более миллиона евро на оборудование, которое находится на складах и по разным причинам почти не используется.

Например, пять лазерных 3D сканеров, которые приобретены для улучшения оформления ДТП, используются редко - они оказались слишком сложными в использовании.

Из 142 компактных видеокамер, предназначенных для фиксации конфликтных ситуаций и коррупционных эпизодов, на которые потрачено 112 тысяч евро, в работе используются лишь 18, и они тоже так и не побывали "в деле". За 5 тысяч евро приобретен летательный аппарат для контроля безопасности на дорогах - но оказалось, что Минсообщения не разрешает "летать над дорогами", поэтому он не используется.

За неполные 400 тысяч евро приобрели 40 ручных фоторадаров, которые лежат на складе - истек срок верификации, сообщает LETA.

Кроме того, нарушения обнаружены в Полицейском колледже, где, возможно, педагогам приписывали рабочие часы, в результате чего 11 учителей получили незаконную выплату в общей сумме 8255 евро. Госконтроль по этому факту обратится в прокуратуру.