Дерзкое ограбление в Иецавском крае: подозреваемые задержаны

Как рассказал начальник Бауского участка Земгальского регионального управления Госполиции Айвис Лейтанс, оба мужчины соответствовали описанию, полученному от пострадавших, а также в основе задержания были "косвенные доказательства, дающие основания обоих задержать".

По его словам, в этом году в Бауском крае, по сравнению с прошлым годом, число краж уменьшилось. Также он отметил, что в связи с Covid-19 криминогенная ситуация в крае не ухудшилась.

Как сообщалось ранее, нападавшие были в масках, угрожали предметами, похожими на пистолеты, требовали деньги. В доме на тот момент была собака, которая попыталась напасть на преступников, поэтому в ее направлении был сделан выстрел. К счастью, животное не пострадало.

Нападавшие на угнанной машине отправились в направлении Риги. Вскоре после ЧП украденные телефоны были обнаружены в 200 метрах от дома, а машина была найдена сгоревшей в лесу Балдонского края.