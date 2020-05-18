Дерзкое ограбление в Иецавском крае: подозреваемые задержаны

В конце прошлой недели в Иецавском крае двое мужчин зашли в частный дом и, угрожая предметами, напоминающими пистолеты, украли мобильные телефоны, золотые украшения и угнали стоявший во дворе дома автомобиль Nissan Navara. На данный момент подозреваемые задержаны, сообщили Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Как рассказал начальник Бауского участка Земгальского регионального управления Госполиции Айвис Лейтанс, оба мужчины соответствовали описанию, полученному от пострадавших, а также в основе задержания были "косвенные доказательства, дающие основания обоих задержать".
По его словам, в этом году в Бауском крае, по сравнению с прошлым годом, число краж уменьшилось. Также он отметил, что в связи с Covid-19 криминогенная ситуация в крае не ухудшилась.
Как сообщалось ранее, нападавшие были в масках, угрожали предметами, похожими на пистолеты, требовали деньги. В доме на тот момент была собака, которая попыталась напасть на преступников, поэтому в ее направлении был сделан выстрел. К счастью, животное не пострадало.
Нападавшие на угнанной машине отправились в направлении Риги. Вскоре после ЧП украденные телефоны были обнаружены в 200 метрах от дома, а машина была найдена сгоревшей в лесу Балдонского края.
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