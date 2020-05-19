Вт, 19.05.2020
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Никаких торжеств! Выдача аттестатов на руки - договорившись заранее

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Решение о том, как будет организована выдача аттестатов, школы могут принимать самостоятельно, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН).

В министерстве напомнили, что во время чрезвычайной ситуации до 9 июня учебный процесс проходит удаленно, за исключением выпускных классов.

Это же касается выдачи аттестатов - процесс должен происходить удаленно, а в случаях, когда нужен бумажный документ, его можно получить в школе, заранее договорившись о встрече.

Ограничения предусматривают запрет на торжественные мероприятия по вручению аттестатов и выпускные вечера.

Если класс хочет провести такое мероприятие, его нужно отложить на более позднее время, когда в стране будет отменено чрезвычайное положение или смягчены ограничения, указали в МОН.

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