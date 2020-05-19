В России рассматривают первое уголовное дело о "женском обрезании": его сделали 9-летней девочке

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело - это первый подобный случай для России, который рассматривается в суде, пишет издание со ссылкой на "Кавказ.Реалии". Обвиняемой по делу числится детский врач-гинеколог Изаня Нальгиева - однако правозащитники настаивают на привлечении к ответственности руководства клиники, а также отца и мачехи девочки по инициативе которых и была проведена процедура.

Как рассказала "Комсомольской правде" мать ребенка, с отцом девочки они разведены были еще до ее появления на свет, когда он привел в дом вторую жену.

С тех пор мать с дочерью жили в Чечне, а отец с другой семьей в Ингушетии. Жизнью дочери мужчина не интересовался, увидевшись с ней всего три раза. Но в прошлом июне он неожиданно позвал девочку вместе с ее братом в гости в Магас.

На следующий день брат позвонил матери, рассказав, что сестру сводили в клинику, откуда она пришла в крови и заплаканной.

Как говорит сама девочка, туда ее привела мачеха под предлогом, что надо сделать прививку. Там уже ей насильно сделали операцию - в отсутствии законных представителей ребенка и без письменного разрешения.

После этого отец дал брату 500 рублей и отправил детей на маршрутке домой в Чечню.

Вечером в тот же день у девочки поднялась температура, она была срочно доставлена в больницу. Тогда и выяснилось, что случилось. Сейчас девочка стала бояться врачей и часто плачет.

Мать ребенка сразу связалась с отцом, спросив зачем он это сделал. Его ответ: "Чтобы она не возбуждалась".

"У них это принято в семье. Меня они тоже заставили обрезаться. Молодая была, глупая, влюбленная. Но дочери я такого никогда не хотела", - приводит слова матери "Комсомольская правда".

В самой клинике женщине медицинскую карту и договор об оказании услуг сначала не дали, сославшись на то, что "при обрезании никаких карт не заводят". Позднее, по словам матери, документы оформили задним числом. В свою очередь, врач, которая провела операцию, кричала и угрожала, утверждает мать девочки.

Судебная экспертиза квалифицировала хирургическое вмешательство как "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Врач сперва призналась в проведении операции, утверждает "Кавказ.Реалии", но после изменила свои показания.

Каналу "360" гинеколог рассказала, что процедура законна: девочке необходимо было исправить патологию, а именно - "разъединить синехии" (сращение половых губ). В свою очередь, представитель клиники Беслан Матиев заявил, что семья девочки "просто хочет заработать на клинике деньги".

Уголовное дело в отношении Нальгиевой до сих пор рассматривается в суде. В настоящее время объявлен перерыв из-за карантина. Согласно словам матери девочки, судья предлагал закрыть дело за примирением сторон. Но правозащитники требует привлечь руководство клиники еще по трем уголовным статьям:

причинение вреда здоровью, иные действия сексуального характера, а также оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности.

Пока в клинике утверждают, что подобных услуг не было, правозащитники заявляют, что "Айболит" продолжает проводить данные процедуры.

В свою очередь, журналисты "Медузы" изучили веб-архив наиболее ранней версии прейскуранта с сайта клиники от июля 2016 года. В разделе гинекологических операций можно обнаружить услугу "Обрезание". Цена: две тысячи рублей (около 25 евро). В последнем доступном на сайте прейскуранте от 2018-го данная услуга отсутствует.

В мировом медицинском и правозащитном сообществах (в том числе в международных организациях, таких как ВОЗ и ООН) термин "женское обрезание" не используется c 1980-х годов. Вместо него приняты термины "нанесение увечий женским гениталиям" или "калечащие операции на женских половых органах" и "повреждение женских гениталий". Причина отказа от термина заключается в том, что это название подразумевает ошибочную аналогию с мужским обрезанием - удалением крайней плоти. В действительности масштабы вмешательства, как и негативные последствия для здоровья и жизни, в случае повреждения женских гениталий гораздо серьезнее.