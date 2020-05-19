"В конце недели сможем планировать следующие шаги". Винькеле о планах в связи с Covid-19

"В целом количество случаев инфицирования уменьшается. Это означает, что ограничения достигают своей цели, однако при этом мы являемся свидетелями вспышек инфекции в определенных местах", - сказала Винькеле.

По словам министра, своевременное выявление этих очагов инфекции возможно - Латвия тщательно реализует целевую стратегию тестирования, где особое внимание уделяется центрам социальной помощи. В этих центрах находятся люди, относящиеся к одной из групп риска.

Министр заявила, что такой подход сохранится даже после отмены режима чрезвычайной ситуации.

Учитывая то, что уровень заболеваемости Covid-19 не растет, министр отметила, что правительство будет продолжать придерживаться стратегии выхода из эпидемии, которая была разработана с участием отраслевых экспертов.

Илзе Винькеле добавила, что то, как ослабление ограничений повлияло на общее число инфицированных и госпитализированных пациентов, будет понятно в конце недели. "Если не повлияло, мы сможем подумать о следующих шагах", - заключила она.

При этом министр отметила, что в соответствии с соглашением стран Балтии о возобновлении воздушного сообщения впредь страны, с которыми потенциально возможно возобновление авиасообщения, будут оцениваться на основе кумулятивного количества заболевших Covid-19 за последние 14 дней людей, число которых не должно превышать 25 человек на 100 тыс. жителей, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.