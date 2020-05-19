В Великобританию через Беларусь. Жители Латвии придумали, как летать в условиях ЧС

Телеканал сообщает о том, что латвийцы нашли способ, как можно добраться из Латвии в Великобританию и наоборот.

Авиасообщение между Великобританией и Республикой Беларусь не приостановлено. Наши сограждане активно используют эту страну в качестве транзитной точки. В социальной сети Facebook даже создана специальная группа, в которой люди делятся информацией о том, как оформить визу и добраться до границы Латвии и Беларуси в Силене.

Белорусские пассажирские перевозчики поняли, что это "золотая жила", передает TV3. Жителей Латвии из минского аэропорта до границы перевозят не только такси, но и специальные автобусы. Например, вчера, 18 мая, из Минска в Латвию отправились около 40 прилетевших из Лондона человек.

Активизировались и перевозчики со стороны Латвии - они предлагают доставить пассажиров из Силене в любую точку Латвии.

Разрешение на выезд необходимо получить у начальника Государственной пограничной охраны. Если вы покидаете Латвию, вы можете получить разрешение в течение 24 часов, а визу в Беларусь - за два часа. Самое сложное - придумать, как добраться до минского аэропорта. Жители Латвии используют возможность найти грузовой транспорт, в котором они могут доехать в качестве пассажиров.

Видео: Сюжет TV3