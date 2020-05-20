Премьер: Цель правительства - отменить режим ЧС в июне

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации до 9 июня. При этом смягчены введенные ранее ограничения - одновременно могут собираться не более 25 человек, при условии соблюдения дистанции в два метра и т.д.

Премьер подчеркнул, что цель правительства - отменить чрезвычайное положение после этой даты. Вместо этого планируется принять действующий в течение нескольких месяцев специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением Covid-19 и защищать интересы общественного здоровья.

В то же время правительство подчеркивает, что основные ограничения и требования (соблюдение гигиены и физическое дистанцирование) останутся в силе. Covid-19 не побежден, а лишь ограничен.