Премьер: Цель правительства - отменить режим ЧС в июне

Цель правительства - отменить режим чрезвычайной ситуации в Латвии в июне, сохранив при этом определенные ограничения. Об этом в среду, 20 мая, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации до 9 июня. При этом смягчены введенные ранее ограничения - одновременно могут собираться не более 25 человек, при условии соблюдения дистанции в два метра и т.д.
Премьер подчеркнул, что цель правительства - отменить чрезвычайное положение после этой даты. Вместо этого планируется принять действующий в течение нескольких месяцев специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением Covid-19 и защищать интересы общественного здоровья.
В то же время правительство подчеркивает, что основные ограничения и требования (соблюдение гигиены и физическое дистанцирование) останутся в силе. Covid-19 не побежден, а лишь ограничен.
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